Gobierno Central con déficit fiscal de $5,275.4 millones a septiembre

El incremento de la deuda obedece al canje de pagarés del Fondo de Ahorro de Panamá por bonos del Estado por <b>$1,475 millones</b>, a emisiones internas por $1,310 millones y a colocaciones de Bonos Globales por <b>$696 millones</b>, además de desembolsos multilaterales y bancarios que superan los <b>$700 millones</b>. Las amortizaciones alcanzaron<b> $2,017 millones</b>, lo que compensó parcialmente los nuevos préstamos.Del total de la deuda, el <b>82 %</b> proviene de fuentes externas y el <b>18 %</b> de internas. Los Bonos Globales suman <b>$32,281 millones</b>, con un costo promedio de<b> 5.27 %</b>. El gasto en intereses representa el <b>7 %</b> de los ingresos corrientes del Estado, una proporción mayor a la observada en 2004, cuando era del <b>4 %</b>.