Gobierno cierra 2025 con déficit de 3.68% del PIB: ¿se ajustó el gasto?

El Gobierno Central cerró 2025 con un déficit fiscal equivalente al 3.68% del producto interno bruto (PIB), según el informe preliminar del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La cifra se ubica por debajo del tope de 4% establecido para ese año en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), luego de que la Asamblea Nacional modificara el límite en octubre de 2024. El reporte, titulado Balance Fiscal del Gobierno Central y del Sector Público No Financiero a diciembre de 2025, se publicó en medio de los días de Carnaval, después de que la página web del MEF presentara intermitencias por una actualización del portal institucional. El documento detalla que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo de 6.23% del PIB en 2024 a 3.68% en 2025. La mejora equivale a 2.55 puntos porcentuales del PIB y a una reducción absoluta de $2,069.5 millones. Según el MEF, el déficit del SPNF se ubicó en $3,320.8 millones, mientras que en 2024 alcanzó $5,390.3 millones. “El déficit del Sector Público No Financiero se redujo cerca de un 40% en un solo año, lo que representa una mejora inédita de $2,069 millones”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante el Consejo de Gabinete realizado en Penonomé, provincia de Coclé, el jueves 5 de febrero de 2026. El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró el mensaje: “Panamá reduce su déficit de 6.23% a 3.68%, supera la meta fiscal y corrige casi el 40% del desbalance en solo un año”.

¿Qué explica la reducción?

El Resumen Ejecutivo del informe atribuye el resultado a tres factores principales: 1. Mayor recaudación tributaria: Los ingresos totales del SPNF crecieron 6.9%, hasta $15,614.4 millones. Solo los ingresos del Gobierno Central aumentaron 9.6%. Los ingresos tributarios subieron 9%, con mayor dinamismo en impuestos directos como renta de planilla, persona jurídica e inmuebles. 2. Contención y racionalización del gasto: El gasto total del SPNF cayó 5.3%. En el Gobierno Central la reducción fue de 5.9%. El ajuste se concentró en gasto de capital y transferencias, mientras los intereses de la deuda aumentaron 7.9%. 3. Mejora del balance primario: El déficit primario del SPNF bajó de -3.32% del PIB a -0.67%, una mejora de $2,267.8 millones. Este indicador mide el esfuerzo fiscal sin contar intereses de deuda. El informe también resalta que el ahorro corriente del Gobierno General pasó de un déficit de -1.18% del PIB en 2024 a un leve superávit de 0.04% en 2025. Esto significa que los ingresos corrientes lograron cubrir los gastos corrientes sin recurrir a endeudamiento, algo que no ocurrió el año anterior.

El contexto político y legal

El cumplimiento ocurre luego de que la Asamblea Nacional reformara en octubre de 2024 la Ley 34 de 2008, elevando el tope de déficit permitido para 2025 de 2% a 4%. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal fija límites anuales al déficit del SPNF para contener el crecimiento de la deuda pública. La nueva senda establece una reducción gradual del tope:

2026: 3.5%

2027: 3.0%

2028: 2.5%

2029: 2.0%

2030 en adelante: 1.5%

El límite de 4% otorgó mayor margen fiscal a la administración de Mulino en su primer año completo de gestión.

Presiones durante el año

Hasta septiembre de 2025, el déficit acumulado alcanzaba 5.82% del PIB, lo que generó dudas sobre la posibilidad de cumplir la meta anual. Durante varios meses, el ahorro corriente se mantuvo negativo, lo que implicó financiar gastos corrientes —planilla, subsidios, transferencias e intereses— con deuda. Además, la inversión pública retrocedió 20.4% en comparación con 2024. El gasto de capital del SPNF cayó de $4,563 millones a $3,631.2 millones. En el Gobierno Central, la reducción fue de 27.2%. El ajuste coincidió con un compromiso anual de $960 millones para fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, lo que añade presión estructural a las finanzas públicas.

Déficit y deuda avanzan juntas

Aunque el déficit bajó, la deuda pública cerró 2025 en $59,349.3 millones, un aumento de $5,612.5 millones respecto a diciembre de 2024. El MEF sostiene que parte del incremento responde a obligaciones extraordinarias y adelantos de financiamiento para 2026. Sin esos compromisos, el aumento habría sido menor. El informe también destaca una reducción del costo promedio ponderado de la deuda, que bajó a 4.97%, lo que permitió ahorros en intereses y mejoró la percepción de riesgo país. Sin embargo, economistas recuerdan que el déficit fiscal es la principal fuente de crecimiento de la deuda pública y que la sostenibilidad dependerá del cumplimiento de la senda descendente fijada por la LRSF. El desafío de este año es mayor. En 2026 el tope baja a 3.5% del PIB. Eso implica mantener disciplina fiscal sin profundizar el recorte de inversión ni afectar servicios esenciales. Pese a que la corrección de 2025 reduce el desequilibrio, pero no elimina la presión estructural sobre las finanzas públicas.

José Raúl Mulino Presidente de la República de Panamá Panamá reduce su déficit de 6.23% a 3.68%, supera la meta fiscal y corrige casi el 40% del desbalance en solo un año”,

Felipe Chapman Ministro de Economía y Finanzas El déficit del Sector Público No Financiero se redujo cerca de un 40% en un solo año, lo que representa una mejora inédita de $2,069 millones”,