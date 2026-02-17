Gobierno cierra 2025 con déficit de 3.68% del PIB: ¿se ajustó el gasto?

Hasta septiembre de 2025, el déficit acumulado alcanzaba 5.82% del PIB, lo que generó dudas sobre la posibilidad de cumplir la meta anual.Durante varios meses, el ahorro corriente se mantuvo negativo, lo que implicó financiar gastos corrientes —planilla, subsidios, transferencias e intereses— con deuda.Además, la inversión pública retrocedió 20.4% en comparación con 2024. El gasto de capital del SPNF cayó de $4,563 millones a $3,631.2 millones. En el Gobierno Central, la reducción fue de 27.2%.El ajuste coincidió con un compromiso anual de $960 millones para fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, lo que añade presión estructural a las finanzas públicas.