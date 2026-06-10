Gremio agrónomo advierte que Panamá no exportará carne ni lácteos a EE.UU. sin cambios

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (CINAP) advirtió que Panamá debe replantear su estrategia para acceder al mercado estadounidense de productos cárnicos y lácteos, al considerar que el cumplimiento efectivo de las normas de inocuidad, trazabilidad y control sanitario sigue siendo una condición indispensable para concretar exportaciones hacia ese destino.

Durante su Primera Asamblea General Ordinaria de 2026, celebrada en Penonomé, provincia de Coclé, el gremio presentó una propuesta para establecer un sistema integral de protección de la inocuidad de los alimentos y del patrimonio agropecuario nacional, alineado con los compromisos asumidos por Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Mediante un comunicado de prensa, el presidente del CINAP, Orlando García Ávila, planteó que el país debe fortalecer la aplicación de las normas ya existentes en materia de buenas prácticas agrícolas, trazabilidad bovina, procedimientos sanitarios y control de riesgos en plantas procesadoras.

“Para la protección integral contra los contaminantes en la producción primaria, se debe realizar la aplicación conforme de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y las buenas prácticas de trazabilidad bovina (BPTB)”, señaló García Ávila en la propuesta presentada por el gremio.

Según el CINAP, la ruta que ha seguido Panamá para desarrollar exportaciones agropecuarias hacia mercados exigentes requiere ajustes, debido a que la apertura comercial depende de la verificación oficial de los procesos productivos y del reconocimiento de las plantas por parte de las autoridades sanitarias de los países compradores.

La estrategia presentada propone la adopción de una política nacional que articule el trabajo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad Panameña de Alimentos (APA), con el fin de garantizar controles desde la producción primaria hasta el consumidor final.

El documento también destaca la necesidad de verificar el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES), las buenas prácticas de manufactura (BPM) y los sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP).

Además, el gremio sostiene que antes de exportar carne y lácteos a Estados Unidos, las autoridades panameñas deben gestionar la aprobación de las plantas nacionales interesadas ante las entidades competentes del país de destino.

“Para los consumidores externos, previamente la autoridad nacional competente deberá solicitar a la autoridad competente del país de destino la aprobación de las plantas nacionales interesadas en lograr las exportaciones”, indicó García Ávila.

El CINAP afirmó que la implementación de esta estrategia no implicaría impactos económicos significativos para las instituciones involucradas, ya que podría ejecutarse mediante ajustes en los procesos actuales y con el uso de la infraestructura y el recurso humano existentes.

Como siguiente paso, la organización informó que presentará la propuesta a gremios productivos y empresariales, entre ellos asociaciones ganaderas, porcinas y avícolas, así como a las autoridades responsables de la política agroalimentaria del país.

La discusión cobra relevancia en un momento en que Panamá se aproxima a una de las etapas más sensibles del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos. A partir de 2026, productos como la carne bovina deshuesada, la carne de cerdo, el maíz, el concentrado de tomate y la leche fluida alcanzarán el arancel cero, como parte del calendario de desgravación pactado entre ambos países. Mientras la protección arancelaria disminuye para varios rubros agropecuarios, el CINAP sostiene que el país debe corregir su estrategia comercial y cumplir de forma efectiva las normas de inocuidad, trazabilidad y control sanitario, si aspira a que los productores nacionales puedan competir y acceder al mercado estadounidense en condiciones favorables.