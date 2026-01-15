Gremios advierten que prohibición de vapeadores chocaría con el TPC

La <b><a href="/tag/-/meta/amcham-camara-americana-de-comercio-e-industrias-de-panama">Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AMCHAM)</a></b> y el <b><a href="/tag/-/meta/sip-sindicato-de-industriales-de-panama">Sindicato de Industriales de Panamá (SIP)</a></b> advirtieron que el <b>anteproyecto de ley 336 de 2025</b>, que propone prohibir el uso, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, podría entrar en conflicto con las obligaciones internacionales asumidas por Panamá en el marco del <b><a href="/tag/-/meta/tpc-tratado-de-promocion-comercial">Tratado de Promoción Comercial (TPC)</a></b> con Estados Unidos.Ambos gremios hicieron llegar sus observaciones técnicas a la <b>Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, donde coincidieron en que una prohibición total no solo plantea dudas desde el punto de vista de la política pública, sino que también podría exponer al país a <b>riesgos legales y comerciales</b> en la esfera internacional.Desde la perspectiva del sector industrial, el SIP señaló que las medidas de prohibición absoluta representan un retroceso regulatorio. Recordó que en mayo de 2024 la <b>Corte Suprema de Justicia</b> declaró inconstitucional una prohibición similar, al considerar que vulneraba los principios de igualdad y libre competencia.El gremio subrayó que un enfoque prohibicionista desconoce precedentes jurídicos recientes y puede generar efectos contrarios a los objetivos de salud pública, al incentivar el comercio ilícito y limitar la capacidad del Estado para ejercer controles sanitarios y fiscales.En contraste, el SIP respaldó un esquema de regulación integral, como el contemplado en el <b>proyecto de ley 467 de 2025</b>, también en discusión en la Asamblea Nacional. Según el gremio, este modelo permitiría establecer controles específicos para <b>prevenir el acceso de menores de edad, fortalecer la supervisión sanitaria y aduanera, combatir el contrabando y formalizar un mercado que actualmente opera sin regulación ni aportes fiscales</b>.Por su parte, AMCHAM puso el énfasis en las implicaciones internacionales de la propuesta. El gremio advirtió que <b>una prohibición de estos productos podría contravenir los compromisos asumidos por Panamá en el TPC con Estados Unidos</b>, particularmente los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y transparencia establecidos en el <b>Capítulo 21</b> del tratado.AMCHAM señaló que la adopción de medidas que no se ajusten a estos estándares podría dar lugar a reclamaciones internacionales, arbitrajes o eventuales sanciones comerciales, además de afectar la confianza de inversionistas y socios comerciales en el país.En ese contexto, el gremio exhortó a la <b>Asamblea Nacional</b> a revisar cuidadosamente el contenido del <b>anteproyecto de ley 336</b> a la luz de las obligaciones internacionales de Panamá, así como a solicitar criterios técnicos al <b>Ministerio de Comercio e Industrias</b> y al <b>Ministerio de Relaciones Exteriores</b> antes de avanzar en su discusión.Asimismo, recomendó abrir espacios de consulta con el sector privado y los gremios empresariales para evaluar de manera integral el impacto económico, comercial y jurídico de la iniciativa legislativa.Tanto AMCHAM como el SIP reiteraron su disposición a colaborar con el Órgano Legislativo y las autoridades competentes en la construcción de un marco regulatorio que proteja la salud pública, respete el orden constitucional y fortalezca la seguridad jurídica, la formalidad y la competitividad de Panamá.