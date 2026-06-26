Grupo Cuscatlán se transforma en BSC e integra la marca Banistmo

El grupo centroamericano Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. (ICC), sociedad controladora de Banco Cuscatlán y SISA Seguros, anunció el inicio formal del proceso legal para cambiar su identidad corporativa a Grupo Financiero BSC. La evolución marcará la pauta de su estrategia regional de largo plazo y coincide con la fase final de la compra de la entidad bancaria Banistmo en Panamá.

Federico Nasser Facussé, presidente de Inversiones Cuscatlán, señaló que la modificación representa la afirmación de la ruta institucional de la organización hacia el desarrollo sostenible en Latinoamérica. El cambio de nombre requiere la ratificación de la asamblea general de accionistas y se proyecta que entre en vigencia en julio de 2026.

De acuerdo con la información corporativa, las siglas “BSC” integran las iniciales de sus marcas principales en el Triángulo Norte y Panamá: Banistmo, SISA y Cuscatlán. A nivel operativo, las letras también responden a sus tres líneas de negocio (Banca, Seguros y Capital) y a sus postulados corporativos de Bienestar, Solidez y Crecimiento.

La dirección de la firma aseguró que este ajuste de denominación social no implicará modificaciones en la estructura de las operaciones vigentes, en la prestación de los servicios de las distintas marcas ni en los compromisos comerciales o institucionales previamente pactados. Las actividades mantendrán su curso normal durante el periodo de transición.

A diciembre de 2025, el consorcio financiero registró más de 2.7 millones de clientes, una planilla de 5,300 colaboradores y activos que superan los $7.6 mil millones. Estas cifras de balance no contemplan todavía los resultados de la operación de Banistmo, cuya incorporación formal se encuentra sujeta a los últimos trámites regulatorios en el mercado panameño. Con esta transacción, el grupo sumará presencia en Panamá a través de Banistmo y la entidad crediticia La Hipotecaria, extendiendo su red actual que abarca El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia.