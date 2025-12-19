  1. Inicio
Fusiones bancarias reconfiguran el sistema financiero panameño en 2025

El Centro Bancario Internacional registró a octubre un Índice de Liquidez Legal de 53.4 %, según la SBP.
Por
Mileika Lasso
  • 20/12/2025 00:00
Cuscatlán, Davivienda y BAC Credomatic protagonizan los cambios del sistema bancario panameño en 2025, en un proceso de consolidación con operaciones avaladas por la SBP y un sistema financieramente sólido

La venta de Banistmo se perfila como el proceso más reciente de reconfiguración del sistema bancario panameño en 2025, un año marcado por fusiones, transferencias de operaciones y la consolidación de grupos financieros regionales en el país. Este proceso se desarrolla en un contexto de solidez del sistema, que hasta octubre del año en curso mantiene altos niveles de liquidez, solvencia y estabilidad.

La transacción, mediante la cual Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. (ICC) acordó adquirir Banistmo, permanece sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y destaca por el tamaño de la entidad involucrada y su participación en el mercado local. El movimiento confirma la apuesta del grupo financiero salvadoreño por fortalecer su presencia en Panamá, tras haber anunciado su ingreso formal al país —así como a Colombia— en diciembre de 2024, con la adquisición del 100 % de las acciones de La Hipotecaria (Holding), Inc., operación autorizada mediante la Resolución SBP-BAN-R-2025-00333, del 5 de junio de 2025, que implicó el cambio de control de Banco La Hipotecaria y sus subsidiarias.

La operación de Banistmo no es un hecho aislado. Durante 2025, la banca panameña ha registrado otros movimientos relevantes que evidencian un proceso de consolidación, impulsado tanto por la reorganización de bancos internacionales como por la expansión de grupos financieros regionales.

Entre estos cambios figura la transferencia de operaciones de The Bank of Nova Scotia, Sucursal Panamá, a Banco Davivienda (Panamá), S.A., como parte de una reestructuración regional del grupo canadiense que abarcó Colombia y Costa Rica. Esta operación fue avalada por la SBP mediante la Resolución SBP-BAN-R-2025-00505, del 20 de agosto de 2025, e implicó un cambio de control operativo en el mercado local, reforzando la presencia de Davivienda en Panamá. Como resultado, la estructura regional del grupo quedó distribuida con 70 % de los activos en Colombia y 30 % en Centroamérica.

Otro de los movimientos relevantes en el mapa bancario panameño es la intención de compra de Multibank por parte de BAC Credomatic, anunciada por el grupo financiero regional como parte de su estrategia de expansión en el país. La operación contempla la adquisición de una participación mayoritaria, pero permanece en fase de negociación y sujeta a la aprobación de la SBP, sin que hasta el momento se haya divulgado el monto de la transacción.

A diferencia de las transacciones ya aprobadas o en etapa avanzada durante 2025, como la compra de La Hipotecaria por Inversiones Cuscatlán o la transferencia de operaciones de Scotiabank a Davivienda, el caso BAC–Multibank sigue siendo una operación en evaluación, lo que refleja que el proceso de consolidación bancaria en Panamá continúa en desarrollo y podría extenderse más allá de este año.

Este año, la SBP también otorgó licencias bancarias internacionales y de representación a entidades como BBVA Colombia y Mercantil Bank (Schweiz), lo que refleja que, junto a los procesos de fusión y reorganización, Panamá continúa atrayendo operaciones financieras internacionales bajo distintos esquemas regulatorios.

Solidez del CBI en un año de transacciones

Las transacciones y fusiones bancarias registradas en Panamá en el año en curso se producen en un contexto de fortaleza financiera del sistema, que mantiene altos niveles de liquidez, solvencia y estabilidad, de acuerdo con datos oficiales de la SBP. Actualmente, el Centro Bancario Internacional (CBI) cuenta con 64 bancos, de los cuales 40 son de Licencia General (bancos que conforman el Sistema Bancario Nacional), 10 con Licencia de Representación y 14 con Licencia Internacional.

Al cierre de octubre de 2025, el CBI registró un Índice de Liquidez Legal de 53.4 %, muy por encima del mínimo regulatorio de 30 %, mientras que el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanzó 16.34 %, el nivel más alto de al menos los últimos ocho trimestres. Estos indicadores reflejan una posición patrimonial robusta frente a eventuales choques financieros.

Según la SBP, este entorno de fortaleza estructural ha coincidido con un proceso de reconfiguración del sistema bancario, en el que entidades internacionales han optado por reorganizar o transferir sus operaciones, mientras grupos financieros regionales han incrementado su presencia en el país. La venta de Banistmo se inscribe dentro de esta tendencia, que responde tanto a estrategias corporativas como a ajustes frente a un entorno de márgenes financieros más estrechos.

El informe oficial muestra que el activo total del CBI superó los $160,378 millones, con un crecimiento interanual de 4.44 %, impulsado por el aumento de la cartera crediticia neta, que alcanzó $100,088.9 millones (+5.51 %), así como por mayores inversiones en valores. Destaca, además, el dinamismo del crédito externo, que creció 12.38 %, reforzando el papel de Panamá como intermediario financiero regional.

En materia de fondeo, los depósitos totales ascendieron a $115,289.7 millones, con un crecimiento interanual de 5.9 %. Cerca del 40 % de estos depósitos provino de fuentes externas, lo que confirma la relevancia del fondeo internacional en el modelo bancario panameño, aunque también plantea retos en la gestión de liquidez y costos financieros.

Pese a este crecimiento, la rentabilidad muestra señales de moderación. La utilidad neta acumulada del CBI fue de $2,473.3 millones, una leve caída interanual de 0.9 %, asociada a mayores costos de fondeo y a la compresión del margen de intermediación. No obstante, el Sistema Bancario Nacional (SBN) reportó una utilidad neta de $2,191.2 millones (+6.0 %), apoyada en un mejor control de gastos y un mayor peso de los ingresos por comisiones y otros servicios.

La SBP subraya que la calidad de los activos se mantiene en niveles prudentes, con una cartera vencida de 2.23 % y una cartera morosa de 1.47 %, lo que respalda la estabilidad del sistema en un entorno de expansión crediticia selectiva y mayor cautela en sectores como la construcción.

En este contexto, los movimientos corporativos de Inversiones Cuscatlán, Banco Davivienda y el anuncio de BAC Credomatic responden a ajustes estratégicos más que a debilidades estructurales del sistema. Con elevados colchones de capital y liquidez, la banca panameña enfrenta los procesos de fusiones y adquisiciones desde una posición de fortaleza, al tiempo que grupos financieros regionales refuerzan su presencia en la plaza local, consolidando a Panamá como un centro financiero clave en la región.

