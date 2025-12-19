Fusiones bancarias reconfiguran el sistema financiero panameño en 2025

La venta de Banistmo se perfila como el proceso más reciente de reconfiguración del sistema bancario panameño en 2025, un año marcado por fusiones, transferencias de operaciones y la consolidación de grupos financieros regionales en el país. Este proceso se desarrolla en un contexto de solidez del sistema, que hasta octubre del año en curso mantiene altos niveles de liquidez, solvencia y estabilidad.

La transacción, mediante la cual Inversiones Cuscatlán Centroamérica, S.A. (ICC) acordó adquirir Banistmo, permanece sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y destaca por el tamaño de la entidad involucrada y su participación en el mercado local. El movimiento confirma la apuesta del grupo financiero salvadoreño por fortalecer su presencia en Panamá, tras haber anunciado su ingreso formal al país —así como a Colombia— en diciembre de 2024, con la adquisición del 100 % de las acciones de La Hipotecaria (Holding), Inc., operación autorizada mediante la Resolución SBP-BAN-R-2025-00333, del 5 de junio de 2025, que implicó el cambio de control de Banco La Hipotecaria y sus subsidiarias.

La operación de Banistmo no es un hecho aislado. Durante 2025, la banca panameña ha registrado otros movimientos relevantes que evidencian un proceso de consolidación, impulsado tanto por la reorganización de bancos internacionales como por la expansión de grupos financieros regionales.

Entre estos cambios figura la transferencia de operaciones de The Bank of Nova Scotia, Sucursal Panamá, a Banco Davivienda (Panamá), S.A., como parte de una reestructuración regional del grupo canadiense que abarcó Colombia y Costa Rica. Esta operación fue avalada por la SBP mediante la Resolución SBP-BAN-R-2025-00505, del 20 de agosto de 2025, e implicó un cambio de control operativo en el mercado local, reforzando la presencia de Davivienda en Panamá. Como resultado, la estructura regional del grupo quedó distribuida con 70 % de los activos en Colombia y 30 % en Centroamérica.

Otro de los movimientos relevantes en el mapa bancario panameño es la intención de compra de Multibank por parte de BAC Credomatic, anunciada por el grupo financiero regional como parte de su estrategia de expansión en el país. La operación contempla la adquisición de una participación mayoritaria, pero permanece en fase de negociación y sujeta a la aprobación de la SBP, sin que hasta el momento se haya divulgado el monto de la transacción.

A diferencia de las transacciones ya aprobadas o en etapa avanzada durante 2025, como la compra de La Hipotecaria por Inversiones Cuscatlán o la transferencia de operaciones de Scotiabank a Davivienda, el caso BAC–Multibank sigue siendo una operación en evaluación, lo que refleja que el proceso de consolidación bancaria en Panamá continúa en desarrollo y podría extenderse más allá de este año.

Este año, la SBP también otorgó licencias bancarias internacionales y de representación a entidades como BBVA Colombia y Mercantil Bank (Schweiz), lo que refleja que, junto a los procesos de fusión y reorganización, Panamá continúa atrayendo operaciones financieras internacionales bajo distintos esquemas regulatorios.