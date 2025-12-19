Fusiones bancarias reconfiguran el sistema financiero panameño en 2025

Las transacciones y fusiones bancarias registradas en Panamá en el año en curso se producen en un contexto de fortaleza financiera del sistema, que mantiene altos niveles de liquidez, solvencia y estabilidad, de acuerdo con datos oficiales de la SBP. Actualmente, el Centro Bancario Internacional (CBI) cuenta con 64 bancos, de los cuales 40 son de Licencia General (bancos que conforman el Sistema Bancario Nacional), 10 con Licencia de Representación y 14 con Licencia Internacional. Al cierre de octubre de 2025, el CBI registró un Índice de Liquidez Legal de 53.4 %, muy por encima del mínimo regulatorio de 30 %, mientras que el Índice de Adecuación de Capital (IAC) alcanzó 16.34 %, el nivel más alto de al menos los últimos ocho trimestres. Estos indicadores reflejan una posición patrimonial robusta frente a eventuales choques financieros.Según la SBP, este entorno de fortaleza estructural ha coincidido con un proceso de reconfiguración del sistema bancario, en el que entidades internacionales han optado por reorganizar o transferir sus operaciones, mientras grupos financieros regionales han incrementado su presencia en el país. La venta de Banistmo se inscribe dentro de esta tendencia, que responde tanto a estrategias corporativas como a ajustes frente a un entorno de márgenes financieros más estrechos.El informe oficial muestra que el activo total del CBI superó los $160,378 millones, con un crecimiento interanual de 4.44 %, impulsado por el aumento de la cartera crediticia neta, que alcanzó $100,088.9 millones (+5.51 %), así como por mayores inversiones en valores. Destaca, además, el dinamismo del crédito externo, que creció 12.38 %, reforzando el papel de Panamá como intermediario financiero regional.En materia de fondeo, los depósitos totales ascendieron a $115,289.7 millones, con un crecimiento interanual de 5.9 %. Cerca del 40 % de estos depósitos provino de fuentes externas, lo que confirma la relevancia del fondeo internacional en el modelo bancario panameño, aunque también plantea retos en la gestión de liquidez y costos financieros.Pese a este crecimiento, la rentabilidad muestra señales de moderación. La utilidad neta acumulada del CBI fue de $2,473.3 millones, una leve caída interanual de 0.9 %, asociada a mayores costos de fondeo y a la compresión del margen de intermediación. No obstante, el Sistema Bancario Nacional (SBN) reportó una utilidad neta de $2,191.2 millones (+6.0 %), apoyada en un mejor control de gastos y un mayor peso de los ingresos por comisiones y otros servicios.La SBP subraya que la calidad de los activos se mantiene en niveles prudentes, con una cartera vencida de 2.23 % y una cartera morosa de 1.47 %, lo que respalda la estabilidad del sistema en un entorno de expansión crediticia selectiva y mayor cautela en sectores como la construcción.En este contexto, los movimientos corporativos de Inversiones Cuscatlán, Banco Davivienda y el anuncio de BAC Credomatic responden a ajustes estratégicos más que a debilidades estructurales del sistema. Con elevados colchones de capital y liquidez, la banca panameña enfrenta los procesos de fusiones y adquisiciones desde una posición de fortaleza, al tiempo que grupos financieros regionales refuerzan su presencia en la plaza local, consolidando a Panamá como un centro financiero clave en la región.