Guerra en Medio Oriente encarece combustibles en Panamá: alza será de $5.4 millones

La guerra en el Medio Oriente sacude el mercado energético panameño, provocando un aumento de precios en los combustibles. El secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, confirmó este jueves que el conflicto internacional ocasionará un incremento de $5.4 millones en el precio total del combustible en Panamá que deberá ser distribuido entre todos los consumidores de gasolina y diésel del país, en el ajuste tarifario. La entidad explicó que “durante los próximos 14 días, el ajuste en los precios representa aproximadamente $5.4 millones adicionales en el costo total del combustible que se consumirá en el país”. Y añadió que “esta cifra refleja la diferencia entre el precio que estaba vigente en el período anterior y el precio que entra a regir ahora, aplicada al volumen estimado de consumo nacional”. La Secretaria recalcó, además, que “por lo tanto, no existe un parámetro directo de comparación con el mes anterior, ya que lo que se está midiendo es únicamente la diferencia económica entre dos períodos consecutivos de precios”. Rodríguez advirtió que Panamá enfrenta un reto estructural debido a una dependencia de importación que roza el 100 % en derivados del petróleo; y con un consumo anual cercano a los 700 millones de galones, el país se encuentra a merced de la volatilidad externa. “El precio en Panamá responde a los precios internacionales; nuestro compromiso es monitorear que el costo trasladado al cliente sea el correcto, pero no tenemos control sobre las variaciones globales”, explicó el secretario. Por su parte, Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), coincidió en que los disturbios en zonas productoras afectan directamente el flujo de crudo y gas natural licuado. Williamson detalló que el petróleo actúa como un commodity donde la alta demanda de miles de compradores eleva las cotizaciones. “Mientras el conflicto dure, lo que podemos esperar es que sigan aumentando los precios; nadie tiene una bola de cristal para saber en qué medida, pero es difícil que bajen en medio de la guerra”, señaló el ejecutivo. El representante de Apede destacó que el flujo de capital que sale del país para adquirir diésel, gasolinas, gas licuado para cocina, búnker para el Canal y combustible para aviones se cuenta por centenas de millones de dólares al año. Ante este escenario de “vacas flacas”, Williamson hizo un llamado urgente a instaurar una cultura de ahorro y eficiencia energética en los hogares panameños, desde el uso del gas hasta el consumo de combustible en los vehículos.

Precios actuales por litro

De acuerdo con datos de la Secretaría Nacional de Energía, el precio actual por litro de gasolina de 95 octanos es de $0.95; por su parte, la gasolina de 91 octanos cuesta $0.89; y el diésel bajo en azufre, $0.90.

Ajuste: nuevos precios

Con el ajuste, el aumento del litro de la gasolina de 95 octanos sería de + $0.04, quedando en $0.99 por litro; el de la gasolina de 91 octanos sería de + $0.03, quedando en $0.92; mientras que el diésel subiría + $0.07, hasta $0.97 por litro. Respecto a la preparación del Estado, ambos voceros enviaron un mensaje de tranquilidad sobre el abastecimiento. Mencionaron que a pesar de los altos costos, el suministro está garantizado gracias a los operadores y a la fórmula de precio de paridad de importación que ajusta los costos cada dos semanas. No obstante, Williamson fue enfático al señalar que el país no debe recurrir a más subsidios, calificándolos como negativos para la economía nacional, y subrayó que incluso los países productores deben seguir las cotizaciones mundiales para mantener sus operaciones. Frente a escenarios como el actual, la secretaría de Energía apuesta por reducir la vulnerabilidad mediante proyectos como la Ley de Bioetanol, que busca recortar las importaciones en un 10 %, y el fortalecimiento de la matriz eléctrica, que ya es 75 % renovable. Mientras tanto, Rodríguez indicó que el gobierno mantiene un monitoreo constante de la situación internacional, advirtiendo que, si se produce un segundo aumento en los mercados externos antes del próximo anuncio de precios en dos semanas, el impacto de $5.4 millones podría ser aún mayor para el bolsillo del ciudadano. El presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal de este jueves, dijo que su Gobierno ya está analizando medidas para contemplar los aumentos del precio del combustible. Sin embargo, aclaró que no se está tomando en cuenta ningún subsidio. “No estamos para eso. Pasará la crisis y se resolverán los precios como lo establezca el mercado en su oferta y demanda, pero no estoy pensando en subsidiar con el desorden que se dio la vez pasada. Panamá pagará el precio que tenga que pagar y lo lamento, pero esa crisis no toca a Panamá desde sus orígenes”, dijo. Mulino tampoco cree que el conflicto afecte al Canal de Panamá porque puede que algunos buques opten su ruta como una alternativa. “Si los buques cruzaban en el Medio Oriente era para conectar con mercados muy distantes de Panamá. Algunos ya me han comentado que tal vez la industria del gas licuado sí busque alternativas con los buques que transitan en Panamá, pero eso el tiempo lo dirá”, subrayó.

Marruecos donará fertilizantes a Panamá frente a la crisis

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció que el Reino de Marruecos donará 1,000 toneladas de fertilizantes al país para apoyar al sector agrícola, en medio del conflicto en Oriente Medio, que ha generado una nueva crisis en torno al Estrecho de Ormuz, afectando el comercio mundial de energía y fertilizantes. Martínez-Acha precisó que la donación es resultado de la decisión del presidente José Raúl Mulino de fortalecer las relaciones con Marruecos, así como de las gestiones realizadas por la Cancillería en Rabat y por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, junto a su equipo, quienes visitaron ese país y lograron concretar este apoyo. El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA) explicó a través de la red social Instagram que la ayuda estará dirigida a pequeños productores del país, mientras la entidad trabaja en la identificación de las zonas productivas con mayor necesidad. “La iniciativa fortalece la producción nacional y respalda a quienes contribuyen a la seguridad alimentaria”.

¿Cuándo llegarán los fertilizantes a Panamá?

La embajadora de Panamá en el Reino de Marruecos, Isbeth Quiel, explicó que “aún no tenemos fecha específica del recibo de la donación en Panamá, debido a que ha habido un retraso por las condiciones meteorológicas en Marruecos, que ha afectado la operación logística para el envío. Ello no solo ha afectado a Panamá sino a otros países”. Indicó que las autoridades marroquíes comunicarán con antelación la salida del barco, cuya llegada a Panamá se prevé que tome entre 30 y 45 días. “Toda esta coordinación se está adelantando de manera muy estrecha con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Panamá”, aseguró Quiel. La diplomática explicó que la visita oficial del ministro Linares a Marruecos, en enero pasado, permitió formalizar el intercambio avanzado entre el canciller de Panamá y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí en junio de 2025, cuando se suscribió la Hoja de Ruta de Cooperación 2025-2027, que incluye la cooperación agrícola como una prioridad de la agenda bilateral.

Licitación de Interconexión Panamá-Colombia

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, comentó que con la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá ya se han establecido mesas de trabajo interinstitucionales para abordar la complejidad logística del trazado, el cual debe atravesar tres comarcas indígenas. Orillac señaló que las conversaciones con las autoridades tradicionales podrían concluir en los próximos dos meses, lo que permitiría despejar el camino para definir, junto al Gobierno de Colombia, el esquema final de licitación para la construcción de la línea. “Esta obra se perfila como una ventaja estratégica bidireccional, permitiendo no solo la importación de suministro desde el sur, sino también la exportación de excedentes”, destacó el ministro de la presidencia. El Secretario Nacional de Energía adelantó que en este momento están trabajando varios ejes sobre el proyecto de interconexión, como el ambiental, social y regulatorio. Rodríguez informó que el ambiental y social tiene que ver con el cumplimiento de tener un estudio de impacto ambiental. Recordó que dicho documento ya fue admitido por el Ministerio de Ambiente. Dentro de ese proceso, según Rodríguez, se encuentra el aspecto social que tiene que ver con el consentimiento libre que den las comarcas sobre el proyecto. “Hemos asistidos a varios congresos, y estamos por asistir a uno de la Comarca Guna Yala, que solo se realizará para tratar el tema de interconexión, es decir, será un congreso extraordinario”, enfatizó. En materia de regulación, el secretario de Energía señaló que en esto se estaría trabajando con Colombia, sumado a otros ejes como el técnico y financiero.