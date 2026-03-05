Guerra en Medio Oriente encarece combustibles en Panamá: alza será de $5.4 millones

La embajadora de Panamá en el Reino de Marruecos, Isbeth Quiel, explicó que 'aún no tenemos fecha específica del recibo de la donación en Panamá, debido a que ha habido un retraso por las condiciones meteorológicas en Marruecos, que ha afectado la operación logística para el envío. Ello no solo ha afectado a Panamá sino a otros países'.Indicó que las autoridades marroquíes comunicarán con antelación la salida del barco, cuya llegada a Panamá se prevé que tome entre 30 y 45 días.'Toda esta coordinación se está adelantando de manera muy estrecha con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Panamá', aseguró Quiel.La diplomática explicó que la visita oficial del ministro Linares a Marruecos, en enero pasado, permitió formalizar el intercambio avanzado entre el canciller de Panamá y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí en junio de 2025, cuando se suscribió la Hoja de Ruta de Cooperación 2025-2027, que incluye la cooperación agrícola como una prioridad de la agenda bilateral.