IA en el trabajo: el 88 % de los empleados ya cambió sus funciones sin guía de sus jefes

El futuro del trabajo dejó de ser una promesa lejana para reconfigurar las tareas cotidianas, la organización de los equipos y el liderazgo empresarial. Aunque la mayoría de las organizaciones mide el impacto de la inteligencia artificial bajo el criterio exclusivo de la optimización de tiempo y la automatización, una investigación del Future of Work Research Lab de SAP SuccessFactors —basada en 500 fuentes empresariales, académicas y económicas, así como en consultas a 2,718 empleados, 500 altos ejecutivos, 60 directivos de Recursos Humanos y fundadores de firmas de IA— sostiene que la verdadera oportunidad radica en repensar el trabajo para generar valor estratégico.

A un año de que el laboratorio planteara diez predicciones sobre el entorno laboral, la evidencia refleja un escenario de mejoras incrementales centradas en la eficiencia, donde las transformaciones profundas aún no son la tendencia dominante.

En este proceso, los trabajadores avanzan más rápido que las estrategias corporativas: el 88 % de los empleados afirma que su trabajo ya cambió por la IA, pero cerca de la mitad experimentó esta transición sin la orientación de la empresa.

Además, entre el 55 % y el 70 % no recibió instrucciones claras sobre las nuevas exigencias de sus puestos, mientras que el 72 % de los altos ejecutivos reconoce que la mayoría de las compañías solo automatiza más rápido las funciones existentes.

Para evitar iniciativas aisladas, el informe plantea seis cambios estructurales: ampliar el alcance de los especialistas, reemplazar cargos estáticos por responsabilidades dinámicas, reducir niveles jerárquicos, evaluar por impacto y no por volumen de tareas, descentralizar las decisiones y otorgar mayor autonomía al personal. En pruebas experimentales, este modelo incrementó la percepción de autonomía en un 77 % y elevó en un 49 % el nivel de desafío en puestos dinámicos frente a los tradicionales.

Esta evolución exige la transformación directa de Recursos Humanos, área donde los ejecutivos estiman que podría automatizarse por completo el 49 % del trabajo en los próximos cinco años, frente al 35 % del resto de las actividades empresariales.

En este escenario, SAP propone automatizar labores administrativas para enfocar la gestión en decisiones estratégicas, rediseñar la distribución de tareas y renovar las prácticas de contratación, formación y desarrollo. Con un 75 % de los directivos convencidos de que el éxito dependerá de reinventar la forma de evaluar y recompensar al talento, los hallazgos ofrecen a las organizaciones de Centroamérica y el Caribe un marco clave para adaptar sus procesos y equipos a la nueva realidad laboral.