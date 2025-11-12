Importación de frutas de fin de año aumentará hasta un 50% en Panamá

La Agencia Panameña de Alimentos (APA) ha intensificado sus operaciones ante la inminente temporada alta de fin de año, un periodo que históricamente registra la mayor llegada de productos al país. Nicolás Batista Palacios, director de APA, confirmó este miércoles que se espera un aumento de hasta el 50% en el volumen de importación de ciertas mercancías de temporada, especialmente frutas. Explicó que las frutas son las protagonistas de la temporada, con la llegada masiva de productos como manzanas, peras, uvas y cerezas, que complementan la oferta local. Batista también mencionó que se incrementa la importación de productos gourmet y especializados, como galletas, mermeladas y quesos madurados. “La fruta se duplica [su llegada], podríamos estar hablando de un orden del 30%, 40%, 50% de llegada específicamente de [frutas de] temporada”, afirmó el director, quien además aclaró que el jamón y el pavo es cubierto por el mercado nacional.

Trámites

El director destacó que, de enero a la fecha, APA ha ejecutado más de 80,000 diligencias y trámites enfocados en la importación, exportación, tránsito y transbordo de alimentos para consumo humano y animal, basándose en la Ley 206 de 2021. Fue enfático en el rol de la agencia: “nos ocupamos de que se cumplan las normativas [...] determinadas y preparadas por las autoridades competentes, como el MIDA, MICI y MINSA.” En este periodo de alta demanda por fiestas de fin de año, Batista reiteró que la labor de APA se enfoca fundamentalmente en garantizar la agilidad, trazabilidad y efectividad de la revisión documental en sus puntos de ingreso (Colón, Panamá, Herrera, Bocas del Toro, Chiriquí y Tocumen).

Exportaciones

El director de APA enfatizó que la exportación es una actividad “extremadamente importante” para Panamá, ya que genera ingresos del exterior y contribuye a la economía y al empleo. Recordó que la institución ha apoyado más del 56% del desarrollo de exportaciones a través de su plataforma. Entre los productos panameños de mayor relevancia, que mencionó dentro del ámbito de alimentos que maneja la agencia, se encuentran el camarón, banano, cacao y cucurbitáceas.

Importaciones

Batista explicó que la labor de APEDA en materia de importaciones es crucial, ya que los productos que ingresan al país cumplen dos roles principales: materias primas y productos de complemento. Detalló que las importaciones de materias primas son fundamentales para la producción nacional y para sostener la industria panameña, así como contribuyen a la generación de actividad comercial y empleo, cubriendo las necesidades de las industrias locales. Entre las importaciones que más llegan son las galletas, mermeladas, quesos madurados y otros productos gourmet o especializados.

Desafíos y visión 2026