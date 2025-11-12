Importación de frutas de fin de año aumentará hasta un 50% en Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/apa-agencia-panamena-de-alimentos">La Agencia Panameña de Alimentos (APA)</a></b> ha intensificado sus operaciones ante la inminente temporada alta de fin de año, un periodo que históricamente registra la mayor llegada de productos al país. <b><a href="/tag/-/meta/apa-agencia-panamena-de-alimentos">Nicolás Batista Palacios, director de APA</a></b>, confirmó este miércoles que se espera un aumento de hasta el 50% en el volumen de importación de ciertas mercancías de temporada, especialmente frutas.Explicó que las frutas son las protagonistas de la temporada, con la llegada masiva de productos como manzanas, peras, uvas y cerezas, que complementan la oferta local.Batista también mencionó que se incrementa la importación de productos gourmet y especializados, como galletas, mermeladas y quesos madurados.<i><b>'La fruta se duplica [su llegada], podríamos estar hablando de un orden del 30%, 40%, 50% de llegada específicamente de [frutas de] temporada'</b></i>, afirmó el director, quien además aclaró que el jamón y el pavo es cubierto por el mercado nacional.