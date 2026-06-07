Indicadores económicos evidencian crecimiento del comercio exterior, recuperación del consumo y más empleo

Conforme al Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, la economía panameña registró en el primer trimestre de 2026 un crecimiento interanual de 4.25%, una cifra positiva, pero inferior al 7.88% reportado en el mismo mes del año anterior. De acuerdo con este informe, durante marzo de 2026, la actividad económica del país registró un desempeño favorable, impulsado por los siguientes sectores: comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; hoteles y restaurantes; agropecuario; actividades comunitarias y de esparcimiento, entre otros. Por su parte, la actividad comercial mostró resultado positivo promovido por segmentos clave tanto en el mercado minorista como el mayorista local, destacando especialmente el dinamismo de las reexportaciones de bienes de la Zona Libre de Colón, la venta de automóviles nuevos y la importación de combustible y los bienes de consumo en general. Sin embargo, estos datos no son suficientes para evaluar el desempeño económico del país, ni de cada uno de los sectores que conforman la su estructura económica, ya que cada actividad tiene su propia dinámica, retos y oportunidades, lo que hace obligatorio revisar los principales indicadores económicos para poder comprender mejor la situación que vivimos al cierre del primer trimestre de 2025. En este ejercicio es importante tener presente que Panamá tiene dos facetas económicas, su plataforma de servicios internacionales y de servicios (lo que incluye el Canal de Panamá y su oferta de servicios logísticos) y la economía interna (en la que se integran la producción agropecuaria, industrial y el consumo). Y al evaluar el desempeño de algunos de estos indicadores, se puede concluir que tanto el consumo como el empleo, han registrado una mejora, no obstante, el país tiene el potencial para crecer más y generar mayor bienestar para sus ciudadanos. Para evaluar el desempeño de estos sectores clave, proponemos iniciar por aquellos vinculados a los mercados internacionales.

Operaciones del Canal de Panamá

Durante el primer trimestre de 2026, el Canal de Panamá reportó el tránsito de un total de 3,731 buques, lo que representa un incremento de 4.8% con relación a los 3,559 que utilizaron la vía acuática durante el mismo período de 2025. De ese total, 3,178 fueron buques de alto calado y 553 naves de pequeño calado. Respecto al volumen de carga movilizada a través del Canal, el INEC reportó que a marzo de 2026 alcanzaron 26,872,000 de toneladas largas, para un incremento de 53.4% con relación al mismo período del año anterior.

Movimiento de carga en puertos

Un indicador importante para evaluar el desempeño de la economía internacional es el movimiento de contenedores en el sistema portuario panameño. De acuerdo con el INEC, en los primeros tres meses de 2026 este indicador refleja una caída interanual de 0.7%, al pasar de 2,368,111 de TEU´s (medida equivalente a un contenedor de 20 pies) en marzo de 2025 a 2,351,743 TEU’s. Este desempeño refleja además una leve caída de 0.3% en el volumen de carga manejada en el sistema portuario, que pasó de 28,744,972 de toneladas métricas en marzo del año pasado a 28,667,155 de toneladas métricas. Lo que responde a una reducción de 3.9% en el volumen de la carga a granel, que paso de 13,199,914 de toneladas métricas a 13,040,376 de toneladas métricas. No obstante, hay que destacar que el volumen de la carga general como el de la carga contenerizada crecieron 30.4% y 0.01%, respectivamente.

Desempeño de la ZLC

Otro elemento fundamental que indica el buen momento que atraviesan las actividades económicas vinculadas a los mercados internacionales es el desempeño de la Zona Libre de Colón. En el primer trimestre de 2026 el total de las transacciones comerciales en esa zona franca alcanzó un valor de $6,156,070,000, para un crecimiento interanual de 10%. De ese monto, $2,876,509,000 corresponden a importaciones (con caída de 1.8%) y $3,279,560,000 a reexportaciones (con un aumento de 20.8%).

Exportaciones agrícolas e industriales

En cuanto a las exportaciones a los mercados internacionales, un factor cada vez más importante para mejorar el desempeño y la sostenibilidad de los sectores productivos, al cierre del primer trimestre alcanzaron un valor Libre a Bordo (FOB) de $250,699,000, reflejando un crecimiento de 0.7% con relación al primer trimestre de 2025. Este desempeño se vio impulsado por la dinámica positiva que atraviesan las exportaciones de ciertos rubros como los camarones ($31.3 millones), desechos de acero y aluminio ($19.4 millones), azúcar sin refinar ($19.3 millones), madera ($16.5 millones) y sandía ($12.5 millones). Mientras que el otrora rey de las exportaciones, el banano, comenzó un proceso de recuperación, con exportaciones valoradas en $9.9 millones, reflejando una fuerte caída de 77.3%.

Turismo

Otros indicadores vitales para la economía panameña son los vinculados a la actividad turística, cuyo resultado arrojó cifras positivas durante el periodo analizado. Para comenzar, el total de visitantes extranjeros que ingresaron al país durante el primer trimestre del presente año fue de 3,023,000, el mejor desempeño en años, reflejando un crecimiento de 14.4% con relación al mismo período de 2025 cuando sumaron 2,642,000. De ese total, los visitantes, excursionistas y pasajeros de cruceros fueron 838,000, mientras que los pasajeros, tripulantes aéreos y de cruceros en tránsito fueron un total de 2,185,00. Mientras que el gasto turístico se ubicó en $1,975,994,000 lo que representa un incremento de 15.6% interanual, con relación a los $1,708,840,000 registrados en el primer trimestre de 2025.

Consumo

A nivel de consumo interno, una estadística que muestra la salud de economía local es la venta de autos nuevos, y las cifras del inicio de año son alentadoras para el sector automotriz. De hecho, según el INEC, en ese período se vendieron un total de 16,407 autos, lo que representa un incremento de 17.6%. Se trata de un desempeño impulsado por un crecimiento de 24.6% en la venta de autos regulares (sedanes), que sumaron 3,305 unidades colocadas, seguido de los SUV´s o utilitarios deportivos, con 9,260 unidades vendidas para un incremento de 16.5%. Otros segmentos del mercado automotriz con buen desempeño fueron los paneles con 36.7% (294 unidades vendidas), pick up con 22.6% (2,196 unidades vendidas) y camiones con 12.4% (434 unidades vendidas). En cuanto al a la venta de combustible, esta refleja un aumento de 9% interanual, al pasar de 314,374,000 de galones en marzo de 2025 a 336,026 de galones en el mismo período de 2026. Un desempeño que refleja un aumento de 5.9% en el consumo de gasolinas, que pasaron de 86,745,000 galones a 91,827,000 galones. Por su parte, el consumo de diésel también creció en el orden del 5.6%, pasando de 85,367,000 galones en marzo de 2025 a 90,178,000 en el mismo período del presente año. Mientras que el consumo de búnker C cayó un 42.8%, el de gas licuado de petróleo se incrementó en un 8%. En cuanto a la producción de energía eléctrica, es importante señalar que en el primer trimestre de 2026 se incrementó en un 9%, para alcanzar los 3,386,959,000 de kilovatios hora (KWh, por sus siglas en inglés). Un dato a tomar en cuenta en materia de producción y consumo de energía eléctrica es que al cierre del periodo analizado la autogeneración registró un incremento de 989.5% con relación al mismo período de 2025, pasando de sólo 23,042,000 KWh a 251,049,000 KWh. Mientras que la energía producida con base en fuentes renovables (hídrica, eólica y solar) sumó 2,570,411,000 KWh, lo que refleja un aumento de 9.3%, entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Por su parte, la importación de energía, se redujo en un 93.4%, al pasar de 30,655,000 KWh en marzo de 2025 a solo 2,020,000 KWh en el mismo período de 2025.

Esparcimiento y juegos de azar

En relación al esparcimiento y los juegos de azar, durante el primer trimestre de 2026 los panameños destinaron $199,255,000 (para una caída de 3.6%) a la compra de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), así como $779,589,000 a juegos de azar (marcando un incremento de 16.1%), lo que suma un total de $978,844,000 en tan solo un trimestre. El grueso de las apuestas en el país se concentra en las máquinas tipo “A”, con apuestas valoradas en $552,074,000 durante el primer semestre, seguidas de otras actividades como las apuestas por Internet con $170,446,000 y las mesas de apuestas con $43,715,000.

Construcción

Un sector vital para garantizar el crecimiento económico, por su capacidad de multiplicadora, es la construcción. Y según las estadísticas oficiales, en el primer trimestre del año se observó una recuperación en el valor de los permisos de construcción, remodelaciones y adiciones registrados en los principales municipios del país. Hablamos de inversiones por un total de $301,103,000, lo que representa un crecimiento de 36.8% con relación al mismo período de 2025. Además, de ese total, unos $213,628,000 se centraron en el distrito de Panamá, un incremento interanual de 20.3%. En Arraiján el valor de las construcciones alcanzó los $26,145,000, en Colón los $ 9,041,000 y en conjunto, los municipios de Aguadulce, David, Santiago, Chitré y La Chorrera sumaron obras por un valor de $52,290,000.

Empleo

Las cifras indican que el buen desempeño económico del país ha comenzado a reflejarse positivamente en la contratación de mano de obra, ya que, de acuerdo con el INEC, en el primer trimestre de 2026 el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) registró un total de 84,067 nuevos contratos de trabajo a nivel nacional, lo que representa un incremento de 25.2% con relación al primer trimestre de 2025. De ese total de contratos, unos 43,878 se registraron en la sede central de Panamá y 40,189 se registraron en las sedes del Mitradel en el interior del país. Además, de los contratos registrados en la sede central, 22,909 fueron contratos por tiempo definido (eventuales), 12,641 por tiempo indefinido (permanentes) y 8,328 por obra termina (típico de contratación en proyectos de construcción). Mientras que en las sedes regionales los contratos por tiempo definido sumaron 23,416, los contratos por tiempo indefinido fueron 5,957 y los de obra terminada 10,816. Esto supone que la contratación de mano de obra se ha registrado a lo largo y ancho del país y no únicamente en la región metropolitana.

Ingresos fiscales