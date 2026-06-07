Indicadores económicos evidencian crecimiento del comercio exterior, recuperación del consumo y más empleo

Un sector vital para garantizar el crecimiento económico, por su capacidad de multiplicadora, es la construcción. Y según las estadísticas oficiales, en el primer trimestre del año se observó una recuperación en el valor de los permisos de construcción, remodelaciones y adiciones registrados en los principales municipios del país. Hablamos de inversiones por un total de $301,103,000, lo que representa un crecimiento de 36.8% con relación al mismo período de 2025. Además, de ese total, unos $213,628,000 se centraron en el distrito de Panamá, un incremento interanual de 20.3%.En Arraiján el valor de las construcciones alcanzó los $26,145,000, en Colón los $ 9,041,000 y en conjunto, los municipios de Aguadulce, David, Santiago, Chitré y La Chorrera sumaron obras por un valor de $52,290,000.