Industria creativa representa el 6.8 % de la economía de Panamá

La economía creativa se ha convertido en uno de los ejes con mayor proyección dentro del modelo productivo panameño. Su capacidad para generar valor agregado, empleo e innovación, al tiempo que refuerza la identidad cultural del país, la posiciona como un componente estratégico del crecimiento económico.

Actualmente, este sector representa alrededor del 6.8 % de la actividad económica nacional, consolidándose como un motor relevante dentro de la economía, destacó Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias.

“La economía creativa ya es un motor económico del país”, afirmó Moltó en una reunión de la Junta Directiva de la Comisión Coordinadora de las Industrias Creativas y Culturales (CCICC), donde resaltó el vínculo directo entre el sello Hecho en Panamá y el desarrollo de la economía creativa.

“Hecho en Panamá permite ordenar, visibilizar y respaldar ese talento y ese trabajo creativo como parte del desarrollo productivo nacional”, afirmó titular del MICI, destacando que la coordinación interinstitucional resulta clave para maximizar el impacto de estas políticas.

La economía creativa panameña abarca actividades como el diseño, la artesanía, las industrias culturales, el audiovisual, la música, la moda y otros contenidos creativos que aportan valor económico, promueven la identidad nacional y amplían las oportunidades de inserción en mercados nacionales e internacionales.

De acuerdo con Moltó, la normativa vigente permite que estos productos creativos utilicen el sello, siempre que su origen panameño sea verificable, integrándolos de forma más estructurada al sistema productivo, señaló.

El funcionario explicó que el enfoque actual del sello está centrado en su consolidación y en su uso coherente a nivel interinstitucional, con el objetivo de lograr un impacto directo y medible en la actividad económica del país.

“Hecho en Panamá no es una iniciativa puntual ni una acción aislada. Es una política pública que sigue en ejecución y que requiere que el Estado trabaje alineado para que su uso tenga un impacto real sobre la producción nacional”, señaló.

Desde el punto de vista normativo, Moltó recordó que el sello fue creado mediante la Ley 112 de 2019 y reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 84 de 2021, lo que permite identificar y respaldar productos que se producen, se transforman o se crean en Panamá bajo reglas claras y criterios institucionales.

En ese sentido, señaló que espacios como la CCICC permiten alinear programas, plataformas y acciones del Estado vinculadas al desarrollo productivo.

“Cuando las instituciones usan una misma herramienta, el impacto se multiplica. Hecho en Panamá nos permite hablar un mismo lenguaje como Estado para respaldar lo que Panamá produce y crea”, puntualizó.

Desde el ámbito cultural, la reunión fue presidida por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quien explicó cómo la economía creativa incide de manera directa en el desarrollo nacional, especialmente en los territorios.

En ese marco, se informó que, como parte de la implementación de la economía creativa en las comunidades, se han identificado 38 proyectos a nivel de los gobiernos locales, en coordinación con la Autoridad Nacional de Descentralización y el área de Economía Creativa del Ministerio de Cultura.

Estos proyectos están orientados al desarrollo de productos turísticos y a la identificación de las riquezas culturales y creativas de los territorios, lo que contribuye a dinamizar las economías locales y a diversificar las fuentes de ingresos.

La participación de los gobiernos locales refuerza la visión de la economía creativa como una política transversal, con impacto tanto a nivel nacional como comunitario, subrayó la fuente.

La junta directiva de la CCICC, integrada por ministros de Estado, directores de instituciones y representantes de los gobiernos locales, realizó una actualización de los avances de las distintas comisiones.

Con este trabajo articulado, el Gobierno busca consolidar a la economía creativa como un pilar del desarrollo económico, apoyado en instrumentos como el sello Hecho en Panamá, que permiten integrar identidad, innovación y competitividad dentro de una misma estrategia nacional.