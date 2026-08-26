Industria láctea de Panamá busca dar un salto en competitividad

La industria láctea panameña enfrenta el reto de elevar su competitividad en un escenario en el que productores, procesadores y Gobierno buscan fortalecer la cadena de producción y ampliar la capacidad de transformación de la leche.

El desafío fue planteado por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, durante el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), para el período 2026-2028.

Para Linares, productores e industria no pueden verse como sectores separados. Ambos forman parte de un mismo sistema y el crecimiento de uno depende de la capacidad del otro para desarrollarse.

Desde esa perspectiva, el objetivo no se limita a producir más leche. El planteamiento del MIDA apunta a una producción más eficiente y competitiva, acompañada de una industria capaz de transformar la materia prima, innovar y generar mayor valor agregado a la producción nacional.

El reto está en toda la cadena

El MIDA impulsa acciones relacionadas con el mejoramiento genético, la reproducción y la nutrición del ganado como parte de los esfuerzos para elevar la productividad del sector.

Sin embargo, Linares advirtió que estos esfuerzos solo se convierten en oportunidades reales cuando existe una industria capaz de transformar la leche, innovar y colocar más productos nacionales a disposición de los consumidores panameños.

El planteamiento coloca la relación entre productores y procesadores en el centro del desafío. Mejorar la productividad en las fincas, de acuerdo con el enfoque expuesto por el ministro, requiere una industria con capacidad para absorber, transformar y agregar valor a esa producción.

La producción industrial muestra descensos

Los datos disponibles para el primer semestre de 2026 muestran, además, disminuciones en la producción de algunos productos lácteos de la industria manufacturera.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que publica la Contraloría General de la República, la producción de leche evaporada, condensada y en polvo cayó 32.6%; la leche pasteurizada disminuyó 7.1%, mientras que la leche natural utilizada para la elaboración de productos conexos bajó 10.5%.

Estas cifras describen el comportamiento de la producción industrial durante el período y aportan contexto al reto de productividad y competitividad planteado por el sector.

Anaprole pone el foco en innovación

En medio de este escenario, la nueva directiva de Anaprole plantea iniciativas orientadas a fortalecer el intercambio de conocimiento y la innovación dentro de la industria.

El nuevo presidente de la asociación, Ricardo Pérez, anunció la realización de un Congreso Nacional de la Industria Láctea, con la aspiración de convertirlo en un encuentro anual de referencia para el sector.

La iniciativa buscará promover el conocimiento, la innovación y las oportunidades de negocio, y reunirá a productores, procesadores, proveedores, autoridades y demás actores vinculados a la cadena láctea.

El congreso se plantea así como un espacio para reunir a los distintos eslabones de una cadena que, según el enfoque expuesto durante la toma de posesión, necesita avanzar de manera articulada.

Una cadena que busca mayor valor agregado

El planteamiento del Gobierno y de Anaprole coincide en la necesidad de fortalecer las capacidades de la cadena láctea, aunque cada actor aborda el desafío desde su ámbito.

El MIDA centra sus acciones en aspectos vinculados con la productividad del ganado, mientras que la industria busca fortalecer su capacidad de transformación, innovación y generación de valor agregado.

La nueva Junta Directiva de Anaprole para el período 2026-2028 está integrada por Ricardo Pérez, presidente; Nestalí Geneteau, primer vicepresidente; Yarissa Montenegro, segunda vicepresidenta; Natzare Bermúdez, secretaria; Emilio Ho, subsecretario; Leticia Castillero, tesorera; Erick Cruz, subtesorero; Emilio Ho Ng, fiscal; Francisco Arias, subfiscal; y Ricardo Durán, director vocal.

El reto planteado es que ambos componentes avancen de forma articulada: una producción más eficiente y una industria con capacidad para transformar esa producción y generar mayor valor agregado para el mercado nacional.