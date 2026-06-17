Industriales panameños exigen comercio justo a Costa Rica: ‘No seremos solo receptores’

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, hizo un llamado a que Panamá y Costa Rica construyan una relación comercial más equilibrada, en medio del actual conflicto que mantienen ambos países.

Jurado reconoció que en las últimas semanas ha disminuido el tono de la retórica entre los presidentes de Panamá y Costa Rica, y calificó como “positivo” el encuentro sostenido a nivel de cancillerías. Sin embargo, advirtió que en el plano comercial “todavía se mantienen las restricciones” y que “no ha habido ningún avance” concreto.

“El sector privado no tiene conocimiento todavía de cuáles son los detalles de las negociaciones que se vayan a dar. Nosotros estamos pendientes en la manera en que podemos colaborar y, como miembro de la Secretaría de Integración Centroamericana, buscamos insertarnos más y quitar esas barreras al comercio”, señaló.

El dirigente empresarial subrayó que la balanza comercial está “totalmente a favor de Costa Rica”, pero insistió en que ese país debe reconocer que Panamá también cuenta con una industria que quiere participar en su mercado.

“Esto tiene que ser una relación ganar-ganar. No podemos ser solo un país receptor de sus productos, sin que ellos tengan un nivel de reciprocidad con nosotros para que el comercio sea más equitativo”, enfatizó el líder industrial.

El conflicto comercial entre ambos países se mantiene desde 2019 y afecta productos como: lácteos, carnes, banano, plátano, fresas y piña. El diferendo se agravó luego de que Panamá apelara en enero de 2025 el fallo de la OMC que favoreció a Costa Rica, cuya aplicación práctica sigue suspendida.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, endureció su postura frente al conflicto comercial con Panamá y anunció acciones diplomáticas para defender al sector agropecuario costarricense.

Mientras tanto, el ministro de Comercio e Industria panameño, Julio Moltó, llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto a las normas fitosanitarias, subrayando que ambos países tienen capacidad de alcanzar soluciones prácticas sin confrontaciones políticas.