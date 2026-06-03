Informe del MEF: Canasta básica de alimentos sube más de $2 en marzo y supera los $365

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito se calculó en $365.88 durante marzo, lo que representa un incremento de $2.22 o un 0.61% en comparación con los $363.65 registrados en febrero, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El comportamiento rompe la tendencia del mismo periodo de 2025, cuando la cesta de alimentos anotó una disminución de $3.62.De acuerdo con el informe Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos, en marzo de 2026 del MEF, el alza se atribuye principalmente al grupo de las carnes —por el mayor costo de la corvina blanca y el muslo de pollo— y al grupo de los cereales, impulsado por las hojuelas de maíz.