Informe del MEF: Canasta básica de alimentos sube más de $2 en marzo y supera los $365

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito se calculó en $365.88 durante marzo, lo que representa un incremento de $2.22 o un 0.61% en comparación con los $363.65 registrados en febrero, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El comportamiento rompe la tendencia del mismo periodo de 2025, cuando la cesta de alimentos anotó una disminución de $3.62. De acuerdo con el informe Costo calórico de las canastas básicas familiares de alimentos, en marzo de 2026 del MEF, el alza se atribuye principalmente al grupo de las carnes —por el mayor costo de la corvina blanca y el muslo de pollo— y al grupo de los cereales, impulsado por las hojuelas de maíz.

La cesta de alimentos en la zona metropolitana

La canasta básica de alimentos del MEF contiene 59 alimentos. El balance de precios de marzo se distribuyó de la siguiente manera: Con reducción de costo: 30 alimentos (un ahorro conjunto de $3.48). Con incremento de costo: 27 alimentos (un alza conjunta de $5.70). Sin variación: 2 alimentos (manzana y piña). En el análisis por categorías, 5 de los 10 grupos de alimentos registraron menores costos, con contracciones importantes en grasas (4.9%), huevos (1.7%) y azúcar (1.2%). Por el contrario, los 5 grupos restantes se encarecieron, liderados por los cereales (2.8%), las leguminosas (1.9%) y las carnes (1.0%).

Comportamiento en el resto urbano del país

El informe del MEF también evalúa el comportamiento en el resto urbano de la república. En esta región, la cesta se ubicó en $341.81 en marzo, equivalente a un incremento de $2.99 o un 0.88% respecto a febrero, cuando se posicionó en $338.82. Frente al mismo mes del año previo, el costo actual representa una diferencia de $2.67 menos. Para el resto urbano, el MEF explica que el alza responde a incrementos en productos cárnicos como la corvina blanca y la babilla; en las frutas, por la naranja; y en los vegetales y verduras, por la lechuga americana. De los 50 alimentos que integran esta sección, 21 bajaron de precio (sumando $1.70), 28 aumentaron (sumando $4.69) y uno se mantuvo igual (el pan de micha). En cuanto a los grupos, solo dos redujeron sus costos: azúcar (0.6%) y misceláneos (0.18%). Los ocho restantes subieron, afectando principalmente a los huevos (4.3%), las frutas (3.5%) y las carnes (1.5%).

Factores determinantes detrás de los precios