Inversores castigan a Argentina por las inconsistencias del programa económico de Milei

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, ratificó el jueves el programa económico, incluyendo el esquema de bandas cambiarias acordado con el Fondo y que permite al Banco Central vender reservas para contener el precio del dólar.El Gobierno asegura tener unos 22.000 millones de dólares para responder a las presiones cambiarias, pero algunos consultores privados calculan que ese ‘poder de fuego’ es bastante más acotado.Según sostuvo en un informe Juan Manuel Franco, economista jefe de la firma SBS, las principales 'inquietudes' del mercado pasan por saber 'cuántas reservas líquidas utilizará el Banco Central'y qué sucederá con el esquema cambiario, con el mercado asignando alta probabilidad a que las bandas actuales dejen de regir tras las elecciones de octubre'.Para Damián Vlassich, jefe de Estrategias de Inversión en la firma IOL, 'más temprano que tarde, deberán introducirse correcciones sobre las falencias del actual programa económico' y el Gobierno tendrá que 'mostrar al mercado un proceso de acumulación de divisas que le permita afrontar sus pagos'.