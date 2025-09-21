Inversores castigan a Argentina por las inconsistencias del programa económico de Milei

La incertidumbre política en Argentina y las inconsistencias del programa económico del presidente Javier Milei han exacerbado en las últimas semanas los temores de los inversores, provocando un torbellino en los mercados financieros.

Solo en lo que va de septiembre, el índice S&P Mercal de las acciones líderes argentinas acumula un derrumbe del 15 %, mientras que los bonos soberanos en dólares arrastran caídas de entre el 21 % y el 29 % y el índice de riesgo país de Argentina ha trepado casi un 74 %.

Las turbulencias también sacudieron al peso argentino, que se ha depreciado un 10 % en lo que va del mes frente al dólar estadounidense.

Aunque las tensiones en los mercados se suceden desde mediados de este año, han sido mayores desde el duro revés del oficialismo en las elecciones legislativas celebradas en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre, un resultado cuya magnitud no esperaban los mercados ni el propio Gobierno.

La derrota electoral en la provincia que concentra al 38 % de la población argentina ha dejado mal parado al oficialismo de cara a los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre.

Sondeos recientes revelan que el nivel de desaprobación de la gestión de Milei crece. Las protestas en las calles de colectivos afectados por la política de ajuste del Ejecutivo se repiten cada semana y la oposición gana cuerpo para ponerle freno en el Congreso a la negativa del presidente a destinar más recursos a áreas como salud, educación y discapacidad.

Ante este escenario, los inversores se preguntan si el oficialismo logrará en las elecciones de octubre ganar las suficientes bancas en el Congreso para sacar adelante reformas esperadas por los mercados en el sistema laboral, tributario y de pensiones, entre otras.