Ganaderos esperan cerrar el 2025 con recuperación, tras crecimiento en el primer semestre

Anagan advierte que el balance del comercio exterior de la carne se ha venido deteriorando, ya que las exportaciones disminuyeron de 6.806 toneladas métricas en el 2020 a 1.882 en el 2024. Si proyectan las cantidades exportadas a marzo el total esperado para el 2025 rondaría las 1.660 toneladas.Por el contrario, las importaciones pasaron de 1.772 toneladas durante el 2020 a 3.352 durante el 2024. Si expandimos las cantidades importadas a marzo de 2025 el total estaría por el orden de 3.784 toneladas métricas.En términos de cabezas equivalentes las cifras muestran una balanza comercial negativa ya que para el 2024 entraron un equivalente a 5.114 cabezas en tanto salieron el equivalente a 2.245 cabezas, para un balance negativo para el país de 2.869 cabezas.Visto el comercio internacional de la carne en dólares, la situación es peor, por cuanto, de tener un superávit de $14.578 millones en el 2020, se pasó a un déficit de $21.046 millones. Las proyecciones indican que el 2025 es probable que se cierre el año con un déficit de $20.984 millones si las condiciones continúan igual.