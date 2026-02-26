Japón pone sus ojos en Puerto Armuelles: el nuevo polo logístico que puede transformar la economía panameña

El proyecto busca recuperar el dinamismo histórico de Puerto Armuelles, antigua zona bananera conocida como la 'tacita de oro', donde operaban muelles, trenes y una intensa actividad comercial. El nuevo puerto contará con características técnicas que lo convierten en una infraestructura altamente competitiva. Luis Roquebert, administrador de la AMP, explicó que el proyecto se ejecutará en tres fases: construcción del muelle, expansión territorial y desarrollo de un parque logístico. La infraestructura funcionará como una plataforma logística integral con áreas de almacenamiento, procesamiento y distribución, aumentando la capacidad operativa del puerto. La terminal podrá recibir buques de hasta 300-330 metros de eslora y 13 metros de calado, operando como terminal multipropósito para carga contenerizada, graneles, carga general y líquida, además de cruceros y embarcaciones pesqueras. Su ubicación estratégica permitirá atender mercancías de Chiriquí, Bocas del Toro y el sur de Costa Rica, contribuyendo a descongestionar otros puertos, diversificar rutas y fortalecer la resiliencia logística de Panamá.El economista y exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú-Porras, comentó: 'Definitivamente es muy interesante el prospecto de que firmas japonesas tengan interés en el puerto de Puerto Armuelles y en la zona logística que ahí se puede montar, ya que es un puerto que va a tener características muy atractivas en cuanto a su calado'.Según el exministro del MEF, la terminal proyecta un calado superior a 16 metros (aproximadamente 50 pies), lo que permitirá el atraque de buques más grandes que muchos de los que actualmente transitan por el Canal de Panamá. 'Eso va a permitir el manejo de carga de contenedores, carga suelta y otros movimientos, facilitando la importación y exportación de productos de Chiriquí e incluso de Costa Rica hacia Japón', apuntó.Aramburú-Porras añadió que Japón mantiene alta demanda por bienes perecederos, alimentos y minerales, lo que abre oportunidades para el desarrollo agroindustrial y logístico del occidente panameño. Además, el puerto permitirá la llegada de cruceros, impulsando el turismo regional, algo que hoy no es posible debido a las limitaciones del puerto de Pedregal. 'Ojalá que se concreten estas inversiones japonesas', concluyó el economista.