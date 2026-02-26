Japón pone sus ojos en Puerto Armuelles: el nuevo polo logístico que puede transformar la economía panameña

Las ventajas competitivas de Panamá —su economía dolarizada, seguridad jurídica y posición geográfica estratégica— continúan atrayendo capital extranjero. En esta nueva etapa, Japón emerge como uno de los actores más interesados en expandir inversiones logísticas y portuarias, colocando al puerto de Puerto Armuelles en el centro de una estrategia económica que apunta a conectar América Latina con Asia. Durante una conferencia de prensa previa al Gabinete Logístico, en Puerto Armuelles, el presidente José Raúl Mulino confirmó que inversionistas japoneses han mostrado interés concreto en desarrollar operaciones dentro del Puerto Multimodal de Puerto Armuelles. El mandatario realizó un recorrido por el nuevo muelle multipropósito, infraestructura concebida como un eje dinamizador de la actividad portuaria, logística y productiva de la provincia de Chiriquí, con impacto directo en la generación de cerca de 2,000 empleos y el crecimiento regional. El muelle presenta un 70 % de avance y constituye la fase principal del parque logístico proyectado para la región. La iniciativa busca posicionar este punto geográfico como plataforma regional de comercio, con énfasis en el mercado japonés.

Empresas japonesas ven oportunidad estratégica

El Gabinete Logístico contó con la presencia de ejecutivos de las multinacionales japonesas Nissen Kaiun y Mitsui & Co., compañías que desde el año pasado evalúan establecer operaciones en el Parque Logístico de Puerto Armuelles. Según afirmó la Presidencia, ambas empresas reiteraron su interés en instalarse en el puerto multimodal, lo que podría generar cientos de empleos y reactivar la economía regional. Nissen Kaiun es una firma líder en actividad marítima en la ciudad japonesa de Imabari, mientras que Mitsui & Co. es uno de los conglomerados industriales y comerciales más influyentes del mundo, con presencia global en logística, energía e infraestructura. “Agradezco la presencia de la delegación japonesa. Queremos que los panameños aprendan de los mejores del mundo, para que nuestra mano de obra sea la más competitiva. Valoramos su inmenso know-how y experticia global”, expresó el mandatario. Sin embargo, esta no es la primera vez que inversionistas japoneses expresan a este Gobierno su interés en invertir en Panamá. Durante un viaje a Japón, en septiembre de 2025, el presidente José Raúl Mulino se reunió con representantes de grandes compañías interesadas en invertir en el país, entre ellas el gigante Sumitomo Corporation, KN Trading Co., Mizuho Bank, así como empresas navieras y armadores de barcos. En el encuentro, realizado en Tokio, Mulino también promovió importantes proyectos de infraestructura en Panamá, como el gasoducto a través del Canal, los avances de la Línea 3 del Metro, el proyecto insignia del Gobierno —el tren Panamá-David-Frontera— y futuros desarrollos portuarios. Además, destacó las ventajas que ofrece el registro de naves de Panamá para la industria marítima internacional.

Un puerto diseñado para competir globalmente

El proyecto busca recuperar el dinamismo histórico de Puerto Armuelles, antigua zona bananera conocida como la “tacita de oro”, donde operaban muelles, trenes y una intensa actividad comercial. El nuevo puerto contará con características técnicas que lo convierten en una infraestructura altamente competitiva. Luis Roquebert, administrador de la AMP, explicó que el proyecto se ejecutará en tres fases: construcción del muelle, expansión territorial y desarrollo de un parque logístico. La infraestructura funcionará como una plataforma logística integral con áreas de almacenamiento, procesamiento y distribución, aumentando la capacidad operativa del puerto. La terminal podrá recibir buques de hasta 300-330 metros de eslora y 13 metros de calado, operando como terminal multipropósito para carga contenerizada, graneles, carga general y líquida, además de cruceros y embarcaciones pesqueras. Su ubicación estratégica permitirá atender mercancías de Chiriquí, Bocas del Toro y el sur de Costa Rica, contribuyendo a descongestionar otros puertos, diversificar rutas y fortalecer la resiliencia logística de Panamá. El economista y exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú-Porras, comentó: “Definitivamente es muy interesante el prospecto de que firmas japonesas tengan interés en el puerto de Puerto Armuelles y en la zona logística que ahí se puede montar, ya que es un puerto que va a tener características muy atractivas en cuanto a su calado”. Según el exministro del MEF, la terminal proyecta un calado superior a 16 metros (aproximadamente 50 pies), lo que permitirá el atraque de buques más grandes que muchos de los que actualmente transitan por el Canal de Panamá. “Eso va a permitir el manejo de carga de contenedores, carga suelta y otros movimientos, facilitando la importación y exportación de productos de Chiriquí e incluso de Costa Rica hacia Japón”, apuntó. Aramburú-Porras añadió que Japón mantiene alta demanda por bienes perecederos, alimentos y minerales, lo que abre oportunidades para el desarrollo agroindustrial y logístico del occidente panameño. Además, el puerto permitirá la llegada de cruceros, impulsando el turismo regional, algo que hoy no es posible debido a las limitaciones del puerto de Pedregal. “Ojalá que se concreten estas inversiones japonesas”, concluyó el economista.

Japón aumenta su presencia económica en Panamá

El interés en Puerto Armuelles forma parte de una tendencia más amplia. Según el consultor empresarial René Quevedo, las inversiones japonesas en Panamá superan actualmente los $300 millones anuales, concentradas en logística, infraestructura y tecnología. Indicó que más de 22 empresas japonesas operan en el país, entre ellas Sony, Panasonic, Hitachi y Yamaha Corporation, consolidando a Panamá como centro regional de distribución de productos japoneses. También participan compañías como Canon, Citizen, Hino Group, Isuzu Motors, Asahi Kasei Corporation y Hazama Ando Corporation. Quevedo indicó, además, que bancos japoneses como Mizuho Bank han mostrado interés en financiar grandes proyectos de infraestructura, incluyendo el tren Panamá–David, el puerto de Corozal y desarrollos hídricos estratégicos. El comercio bilateral entre Panamá y Japón supera los $256 millones, destacándose el intercambio de maquinaria y repuestos. Quevedo también recordó que en septiembre de 2025, el gobierno panameño acordó con empresas japonesas la reactivación de un muelle comercial en Puerto Armuelles.

Diplomacia económica y equilibrio geopolítico

El creciente interés japonés ocurre en un contexto internacional complejo. Las relaciones económicas entre Panamá y China atraviesan tensiones tras el fallo de la Corte Suprema que anuló el contrato ley que otorgaba a Panama Ports Company la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. De acuerdo con reportes internacionales, autoridades chinas habrían solicitado a empresas estatales suspender negociaciones sobre nuevos proyectos en Panamá. Para el economista y financista Olmedo Estrada, el país debe actuar con cautela: “Hay que evaluar con mucha calma cualquier decisión, porque Panamá no puede pelearse con países que desarrollan inversiones importantes en diferentes partes del mundo”. Añadió que China, con una población cercana a 1.500 millones de habitantes, sigue siendo un socio comercial relevante. “Más que tomar una decisión sobre con qué país aliarnos, es ver qué necesita Panamá en este momento: inversiones extranjeras que permitan salir del estancamiento económico”, subrayó Estrada.

Capital humano: la otra inversión estratégica

El desarrollo logístico también incluye la preparación del capital humano. A través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) se inició un programa de capacitación para residentes de Puerto Armuelles. La directora Yajaira Pitti informó que 5,600 personas se han matriculado en 173 cursos técnicos vinculados a actividades marítimas, portuarias e industriales. La iniciativa “Inadeh en Puerto Armuelles: Impulso a la Formación Logística y Portuaria” incluye formación en mantenimiento marítimo, soldadura, procesamiento de alimentos, construcción y operación portuaria, además de futuros simuladores pórticos para operadores. “La formación profesional debe anticiparse al desarrollo, no reaccionar a él. Estamos preparando a nuestra gente para que el crecimiento llegue con oportunidades reales”, afirmó Pitti.

Un nuevo eje logístico hacia Asia

El Gobierno sostiene que el puerto multimodal no será solo una infraestructura adicional, sino la base de un nuevo modelo económico regional. “El Puerto Multimodal de Puerto Armuelles no será solo un muelle más, sino una estructura portuaria de primer nivel que servirá como punta de lanza del desarrollo y la prosperidad para esta ciudad”, subrayó Mulino. Con inversiones japonesas en expansión, infraestructura en desarrollo y programas de formación técnica en marcha, Puerto Armuelles busca convertirse en un nuevo nodo logístico entre América Latina y Asia. El desafío ahora será transformar el interés empresarial en inversiones concretas y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio diplomático que permita a Panamá seguir atrayendo capital global sin cerrar puertas en un escenario internacional cada vez más competitivo.