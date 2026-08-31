Japón y BID anuncian $14,000 millones para América Latina

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) y el Gobierno de Japón ampliaron su alianza de cooperación con un paquete que eleva a $6,500 millones los recursos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y prevé generar aproximadamente $7,500 millones adicionales en cofinanciamiento. En conjunto, el financiamiento para América Latina y el Caribe podría alcanzar los $14,000 millones, según el promedio de los últimos años. El paquete incorpora nuevas prioridades, como minerales críticos y agricultura, y amplía la cooperación en salud, transformación digital, cuidados de largo plazo e infraestructura resiliente. Los acuerdos fueron suscritos la semana pasada durante la visita a Tokio del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, en el marco del 50.º aniversario de la membresía de Japón en el BID. Salud, cuidados, transformación digital e infraestructura resiliente. Uno de los nuevos Memorandos de Cooperación, firmados por el Grupo BID, el Ministerio de Finanzas de Japón y JICA, profundiza el trabajo conjunto en sistemas de salud, cobertura universal, cuidados de largo plazo y transformación digital. La alianza aprovechará la experiencia japonesa frente al envejecimiento de la población para fortalecer los sistemas de salud y cuidados en la región. El acuerdo respaldará a BID Cuida, iniciativa del Grupo BID para ampliar las inversiones en sistemas de cuidados y mejorar su gobernanza, financiamiento, calidad de servicios y fuerza laboral. También contempla modelos de atención comunitaria y domiciliaria. La cooperación en salud digital incluye la Ruta Panamericana para la Salud Digital (PH4H), con iniciativas de telesalud, historiales médicos digitales, interoperabilidad, inteligencia artificial y ciberseguridad. El segundo Memorando de Cooperación, firmado entre el BID y el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, busca ampliar las inversiones en transporte, agua y saneamiento, vivienda e infraestructura urbana. La experiencia japonesa en preparación y respuesta ante desastres permitirá incorporar gestión de riesgos, criterios ambientales e innovación tecnológica en nuevos proyectos.

Más recursos para el sector privado

El marco de Cooperación para la Recuperación Económica y la Inclusión Social (CORE) aumenta su objetivo de financiar de $4,000 millones a $5,000 millones hasta 2031. CORE, creado en 2011, respalda proyectos de infraestructura, salud, reducción de la pobreza, resiliencia ante desastres y mitigación climática. El nuevo acuerdo suma agricultura y minerales críticos como áreas de cooperación. También se amplía el Fondo Fiduciario para Lograr el Desarrollo de América Latina y el Caribe (TADAC), cuyo límite de contribución pasa de $1,000 millones a $1,500 millones. Desde su creación en 2025, TADAC ha desplegado $401 millones en 12 proyectos en nueve países mediante BID Invest. Actualmente, el brazo privado del Grupo BID revisa otras 19 transacciones por $589 millones. "Japón ha sido uno de los socios más cercanos y confiables del Grupo BID en el avance del desarrollo de América Latina y el Caribe. Como puente entre Japón y la región, el Grupo BID conecta el financiamiento, la experiencia y la innovación japonesa con iniciativas de los sectores público y privado para acelerar el crecimiento sostenible", dijo Goldfajn. El presidente de JICA, Akihiko Tanaka, afirmó que América Latina y el Caribe son socios importantes para Japón y destacó la necesidad de combinar financiamiento, experiencia y redes para enfrentar los desafíos de desarrollo de la región. “JICA comenzará a trabajar estrechamente con el Grupo BID para traducir estos marcos en impactos concretos de desarrollo y contribuir al crecimiento inclusivo y sostenible en toda la región”, afirmó Tanaka. El paquete incluye además una Iniciativa de Resiliencia de Japón por $30 millones en recursos no reembolsables para minerales críticos, un nuevo instrumento de transferencia de riesgos mediante el seguro de préstamos de NEXI y la renovación del acuerdo con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC). La ampliación de la cooperación coincide con los 50 años de membresía de Japón en el BID y extiende la alianza hacia sectores estratégicos para el futuro económico y social de América Latina y el Caribe. Grupo BID y Japón celebraron el 24 de agosto 50 años de alianza durante el Foro Empresarial Japón-LAC 2026 y anunciaron el histórico paquete de cooperación que amplía los recursos de JICA.

Japón ha sido uno de los socios más cercanos y confiables del Grupo BID en el avance del desarrollo de América Latina y el Caribe. Como puente entre Japón y la región, el Grupo BID conecta el financiamiento, la experiencia y la innovación japonesa con iniciativas de los sectores público y privado para acelerar el crecimiento sostenible”