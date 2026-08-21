La Cepal proyecta 4.4% de crecimiento para Panamá en 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que Panamá alcanzará un crecimiento económico de 4.4% en 2026, cifra que lo ubica muy por encima del promedio regional estimado en 2.2%.

El país se posiciona entre las economías más dinámicas de Centroamérica y el Caribe, compartiendo protagonismo con Nicaragua (4.5%), Paraguay (4.3%), así como con República Dominicana, Guatemala, Cuba y Haití, todas con un crecimiento proyectado de 4.0%.

Los resultados forman parte de la presentación del informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026. Crecimiento y productividad en un contexto de alta informalidad: limitantes y desafíos para impulsar la formalización productiva en la región.

El informe indica que la economía regional crecería un 2.2% en 2026, después de expandirse un 2.4% en 2025, y registraría una recuperación parcial hasta el 2.5% en 2027.

América del Sur crecería un 2.5% tanto en 2026 como en 2027. En América Central el crecimiento sería 1.6% en 2026 y de 2.8% en 2027.

Este resultado se ve influenciado por las contracciones que se esperan para Cuba y Haití. Si se excluyen estas dos economías, el promedio subregional sería de 4.0% para 2026 y de 4.2% para 2027.

El Caribe crecería un 5.6% en 2026 y un 7.9% en 2027, impulsado por un elevado crecimiento en Guyana; sin incluir ese país, el promedio subregional sería de 1,1% en 2026 y de 2.2% en 2027.

De confirmarse estas proyecciones, América Latina y el Caribe completaría cinco años con un crecimiento promedio cercano al 2.3%, una tasa insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante, cerrar las brechas de desarrollo y ampliar significativamente los espacios de política.

Además, el informe señala que el deterioro del contexto internacional —marcado por un menor crecimiento mundial, mayores tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y presiones en los mercados de energía— explica parte de la desaceleración prevista para 2026.

Sin embargo, advierte que la principal limitación al crecimiento regional es de carácter estructural: bajos niveles de inversión, escaso crecimiento de la productividad, menor dinamismo en la generación de empleo formal y una elevada y persistente informalidad laboral.

“La región ha logrado preservar importantes avances en materia de estabilidad macroeconómica, pero esa estabilidad debe convertirse en una plataforma para crecer más y mejor. Para superar la trampa de baja capacidad para crecer necesitamos elevar la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad”, señaló el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.