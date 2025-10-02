Las voces detrás de la hospitalidad brasileña se hacen escuchar en la FIT 2025

Brasil desembarcará en la FIT 2025, que se desarrollará en Buenos Aires del 27 al 30 de septiembre, con una propuesta que invita a un viaje por sus rincones más auténticos, de la mano de las voces detrás de la hospitalidad brasileña.

‘No hay lugar como Brasil’, la campaña de la agencia de promoción internacional del turismo (Embratur), busca llevar a los viajeros más allá de las famosas playas y las postales icónicas, a espacios más diversos, de la mano de sus protagonistas: guías, artesanos y trabajadores que hacen que el turismo suceda.

Un ejemplo de esto es la guía turística Jessie Simões, que acompaña a descubrir bellezas escondidas en el Parque Nacional Tijuca, en Río de Janeiro, a pocos kilómetros de puntos que no necesitan publicidad, como el Cristo Redentor.

O algunos destinos más recónditos, como el turismo vivencial dentro de la comunidad Kalunga de la Chapada dos Veadeiros, en el estado de Goiás, de donde Daniel Maia es oriundo y abre las puertas para exponer su gastronomía orgánica o sus senderos internos a los que solo se puede acceder acompañado de un local.

La nueva campaña busca mostrar que son las personas y las “pequeñas empresas” las que dicen ‘presente’ en toda la cadena productiva del turismo.

“Posadas familiares, restaurantes locales, transportes turísticos, guías autónomos y artesanos conforman una extensa cadena productiva que dinamiza las economías regionales y promueve la inclusión social. El aumento del flujo de turistas en el país impulsa directamente estas actividades”, explica el presidente del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), Décio Lima, en un comunicado remitido a EFE.