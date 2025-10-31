Lula da Silva y Noboa participarán en el ‘Davos de Latinoamérica’ impulsado desde Panamá

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-martinez-acha" target="_blank">El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha</a>, participó este viernes 31 de octubre en el lanzamiento del <b>Foro Económico Internacional de América Latina</b> <b>y el Caribe</b>, evento que —según destacó— ya es reconocido como el <b>'Davos de Latinoamérica'</b> por su relevancia en el debate sobre los desafíos económicos y sociales de la región.'El Gobierno agradece a la CAF [Banco de Desarrollo de América Latina] y a su presidente <b>Sergio Díaz-Granado</b> por esta iniciativa que comenzó el año pasado y que ahora se consolida como un compromiso de nación', señaló el canciller.Además, el funcionario destacó que el foro no solo abordará temas empresariales y financieros, sino también problemáticas estructurales, como la desigualdad, la inequidad y el cambio climático.Martínez-Acha subrayó que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">el presidente de Panamá, José Raúl Mulino</a>, ha puesto especial énfasis en dos ejes que considera prioritarios: la informalidad laboral y la seguridad. 'Nuestra democracia enfrenta una amenaza principal: el crimen organizado y el narcotráfico. El presidente Mulino lo entiende perfectamente', afirmó.El ministro explicó que entre los cinco ejes de trabajo que se desarrollarán a partir de enero próximo, se incluirán estrategias para reducir la informalidad, un fenómeno que calificó como 'un mecanismo deleznable que impide al ciudadano acceder a los beneficios de la economía formal'.<b>'Es un proceso gradual y paulatino. Hay que convencer a quienes están en la informalidad de formalizarse, para que puedan acceder a créditos, ser visibles en la economía formal y beneficiarse de las políticas sociales', precisó</b>.Martínez-Acha adelantó que el foro contará con la participación de tres presidentes, entre ellos Luiz Inácio<i> Lula</i> da Silva, de Brasil, además del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y un presidente centroamericano cuyo nombre prefirió reservar.'El foro será un evento espectacular, un espacio de reflexión y cooperación para construir soluciones reales en beneficio de nuestros pueblos', concluyó el canciller.