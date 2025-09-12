Martínez-Acha busca potenciar la conectividad logística y oportunidades de negocio con Corea del Sur

En su visita oficial a Corea del Sur, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, se reunió este viernes 12 de septiembre con Kim Jin-Ah, ministra encargada de Asuntos Exteriores del país asiático.

Martínez-Acha y Kim discutieron proyectos estratégicos de desarrollo y cooperación en áreas claves, como logística, sector marítimo, innovación, ciencia, tecnología y educación.

En la reunión entre los funcionarios también se abordó las oportunidades en infraestructura y transporte que existen en Panamá y Corea del Sur.

También se destacó la experiencia de empresas coreanas en proyectos de gran envergadura y su potencial participación en Panamá.

El canciller reiteró el interés de Panamá en consolidarse como puente estratégico para Corea del Sur en América Latina y el Caribe, aprovechando su posición geográfica y la conectividad logística que ofrece el Canal.

Martínez-Acha manifestó además el interés en que la Agencia de Cooperación Internacional de Corea establezca oficinas en Panamá, y extendió una invitación al gobierno surcoreano para participar en dos próximos eventos internacionales: el II Foro Económico de América Latina, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina el Caribe-CAF, en enero de 2026, y ExpoComer, en marzo del mismo año.

Con esta visita, Panamá y Corea del Sur renovaron su relación de amistad de más de seis décadas, reafirmando el compromiso de impulsar juntos el desarrollo sostenible, la innovación y la prosperidad compartida.