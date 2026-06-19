Más allá de la ciudad: Panamá necesita que el turismo viaje al interior

La urgencia de este planteamiento se explica en las cifras. Aunque Panamá figura entre los países con mayor ingreso per cápita de América Latina, mantiene una marcada concentración económica: el 83% de la actividad nacional se concentra en <b>Panamá, Panamá Oeste y Colón. </b>En contraste, provincias como<b> Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro </b>reúnen el 77% de la población fuera de la capital, pero enfrentan menores oportunidades de empleo formal y desarrollo productivo.El reto no es atraer más turistas —el país ya recibió un millón de visitantes internacionales en el primer cuatrimestre de 2026, con ingresos por $2,637 millones—, sino lograr que esos flujos se traduzcan en beneficios para las provincias. Hoy, más del 83% de los viajeros internacionales ingresan por el Aeropuerto de Tocumen y llegar a destinos del interior implica recorridos superiores a tres horas, lo que limita la capacidad de distribuir el impacto económico.