Más allá de la ciudad: Panamá necesita que el turismo viaje al interior

El turismo podría convertirse en la herramienta más efectiva para reducir las desigualdades territoriales en Panamá, siempre que el país logre que una mayor proporción de visitantes internacionales llegue al interior. Así lo plantea el informe “Más visitantes, menos brechas: el turismo como motor del desarrollo territorial”, elaborado por INDESA para el Foro de Turismo 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE). El documento subraya que el turismo es una de las pocas actividades económicas capaces de distribuir crecimiento, generar empleo local y atraer inversión hacia regiones históricamente alejadas de los principales motores económicos. La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, lo resumió así: “El turismo tiene una característica que pocas actividades poseen: lleva la demanda directamente a los territorios. Cuando un visitante llega a una comunidad, no solo beneficia a un hotel o restaurante; también genera oportunidades para productores, transportistas, emprendedores, artesanos y numerosos proveedores locales”.

Cifras

La urgencia de este planteamiento se explica en las cifras. Aunque Panamá figura entre los países con mayor ingreso per cápita de América Latina, mantiene una marcada concentración económica: el 83% de la actividad nacional se concentra en Panamá, Panamá Oeste y Colón. En contraste, provincias como Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro reúnen el 77% de la población fuera de la capital, pero enfrentan menores oportunidades de empleo formal y desarrollo productivo. El reto no es atraer más turistas —el país ya recibió un millón de visitantes internacionales en el primer cuatrimestre de 2026, con ingresos por $2,637 millones—, sino lograr que esos flujos se traduzcan en beneficios para las provincias. Hoy, más del 83% de los viajeros internacionales ingresan por el Aeropuerto de Tocumen y llegar a destinos del interior implica recorridos superiores a tres horas, lo que limita la capacidad de distribuir el impacto económico.

Potencial