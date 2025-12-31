Más del 20 % de los jóvenes en el mundo está fuera del empleo y la educación, alerta la OIT

“Más del 20 % de la juventud a nivel mundial —en su gran mayoría mujeres jóvenes— no está ni empleada, ni estudiando, ni en formación. Y quienes logran acceder a un empleo lo hacen, con demasiada frecuencia, en condiciones precarias e informales”, advirtió el director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo. Esta realidad marcó el eje central de los debates de la Festa Internacional del Trabajo sobre la Juventud, organizada conjuntamente por la provincia de Gyeonggi y la OIT, celebrada a mediados de diciembre en Goyang, República de Corea.

Bajo el lema “Juventud, provincias y futuro del trabajo”, la OIT–Gyeonggi International Labour Festa 2025 reunió a más de 100 jóvenes de distintas regiones del mundo, junto con representantes de gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, así como socios internacionales. Los intercambios se centraron en la transformación del mundo del trabajo y en el papel de los actores subnacionales para impulsar el trabajo decente entre la población joven.

Durante la apertura del evento, Houngbo subrayó la urgencia de situar las perspectivas juveniles en el centro de las políticas públicas de empleo, alertando que la exclusión laboral y educativa sigue afectando de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes, mientras que la informalidad y la precariedad dominan buena parte de las oportunidades disponibles para quienes sí acceden al mercado laboral.

A lo largo de la Festa, los delegados juveniles sostuvieron diálogos directos con autoridades provinciales, entre ellas el gobernador de Gyeonggi, Kim Dong-yeon, y el ministro de Empleo y Trabajo de la República de Corea, Kim Young-hoon, además de representantes de la OIT y de los interlocutores sociales.

“La juventud no es solo beneficiaria de las políticas públicas, sino una aliada en su definición e implementación”, afirmó Kim Young-hoon. En la misma línea, Kim Dong-yeon destacó que “por encima de todo, escucharemos atentamente la voz de los jóvenes, los verdaderos protagonistas del futuro”.

Uno de los mensajes recurrentes del encuentro fue el rol estratégico de las provincias y otras autoridades subnacionales como “laboratorios de políticas públicas”, con capacidad para diseñar y poner a prueba soluciones adaptadas a las realidades locales de los mercados laborales.

La agenda del evento incluyó la presentación de políticas nacionales y locales de empleo, iniciativas de empleos verdes, innovaciones en inteligencia artificial y competencias digitales, así como debates sobre derechos y protecciones para trabajadores de plataformas digitales y proyectos liderados por jóvenes.

La Festa también sirvió como espacio para avanzar en los compromisos del Plan de Acción de la OIT para el Empleo Juvenil 2020–2030. En ese marco, la OIT lanzó el paquete de formación “Participación significativa de la juventud para el trabajo decente”, orientado a fortalecer el rol activo de los jóvenes en la construcción de mercados laborales más inclusivos y sostenibles.