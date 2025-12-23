Más tráfico, menos gasto: la tendencia de los centros comerciales en este fin de año

Tanto Zamora como el economista Adolfo Quintero coinciden en que la dinamización actual responde a factores específicos de liquidez y planificación familiar. Quintero destaca que, aunque menor que otros años, los panameños han mantenido el hábito del ahorro. A esto se suma el pago del 100% del décimo tercer mes al sector público y los aguinaldos privados.Por ejemplo, los ahorros de Navidad cerrarán 2025 con un monto histórico de $272 millones, según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), lo que representa un incremento de $28 millones frente al año anterior, equivalente a un crecimiento del 11 %. Más de 500 mil cuentahabientes recibieron estos fondos en diciembre, un mecanismo que se ha consolidado como herramienta esencial para enfrentar los gastos de fin de año sin recurrir al endeudamiento.Un motor adicional identificado por Quintero es el flujo de visitantes internacionales, especialmente de Centroamérica y Colombia, quienes ven en Panamá un destino atractivo para el consumo estacional.Existe una percepción de mejora para el próximo año. Según Quintero, los panameños están invirtiendo en gastos familiares con la esperanza de que en 2026 la economía se dinamice gracias a proyectos gubernamentales con efectos multiplicadores en el sector privado.El economista subraya que el panameño no está gastando de forma desmedida. El dinero adicional recibido se está dividiendo con cautela: una parte se destina al consumo inmediato y otra se reserva para los compromisos del primer trimestre del año, especialmente para el periodo escolar.'Efectivamente, los panameños que están generando ingresos están aumentando su gasto, sobre todo en estas fiestas, pero en función de una perspectiva positiva', explicó.