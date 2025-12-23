Más tráfico, menos gasto: la tendencia de los centros comerciales en este fin de año

El cierre de 2025 en Panamá está marcado por un fenómeno dual en los centros comerciales: un aumento significativo en el tráfico de visitantes y un consumo que, aunque cauteloso, se apoya en el ahorro y en una renovada confianza hacia el futuro económico del país. Según Erick Zamora, presidente de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), los centros comerciales han registrado un aumento de tráfico de entre el 8 % y el 11 % a nivel nacional. En puntos específicos como Mega Mall, dijo, las visitas han escalado un 12 % comparado con diciembre de 2024, esperando superar el millón de visitantes al cierre del mes. Sin embargo, Zamora advierte que no se debe confundir el alto tráfico con un gasto desmedido. “La capacidad de compra está un poquito más reducida respecto a temporadas anteriores. Tenemos un cliente más selectivo que no compra tanto por impulso, sino que viene con compras premeditadas porque su presupuesto está limitado”, explicó.

Factores en el consumo

Tanto Zamora como el economista Adolfo Quintero coinciden en que la dinamización actual responde a factores específicos de liquidez y planificación familiar. Quintero destaca que, aunque menor que otros años, los panameños han mantenido el hábito del ahorro. A esto se suma el pago del 100% del décimo tercer mes al sector público y los aguinaldos privados. Por ejemplo, los ahorros de Navidad cerrarán 2025 con un monto histórico de $272 millones, según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), lo que representa un incremento de $28 millones frente al año anterior, equivalente a un crecimiento del 11 %. Más de 500 mil cuentahabientes recibieron estos fondos en diciembre, un mecanismo que se ha consolidado como herramienta esencial para enfrentar los gastos de fin de año sin recurrir al endeudamiento. Un motor adicional identificado por Quintero es el flujo de visitantes internacionales, especialmente de Centroamérica y Colombia, quienes ven en Panamá un destino atractivo para el consumo estacional. Existe una percepción de mejora para el próximo año. Según Quintero, los panameños están invirtiendo en gastos familiares con la esperanza de que en 2026 la economía se dinamice gracias a proyectos gubernamentales con efectos multiplicadores en el sector privado. El economista subraya que el panameño no está gastando de forma desmedida. El dinero adicional recibido se está dividiendo con cautela: una parte se destina al consumo inmediato y otra se reserva para los compromisos del primer trimestre del año, especialmente para el periodo escolar. “Efectivamente, los panameños que están generando ingresos están aumentando su gasto, sobre todo en estas fiestas, pero en función de una perspectiva positiva”, explicó.

Ventas

El presidente de Apacecom identificó el 23 y 24 de diciembre como los días de mayor agitación por las compras navideñas, seguido del 30 y 31 de diciembre. En cuanto a la demanda de artículos, Zamora presentó categorías claras según la fecha. Por ejemplo, para Navidad el enfoque principal ha sido la juguetería, calzado y vestimenta. Mencionó que los panameños están aprovechando para renovar artículos tecnológicos y equipar el hogar para el año nuevo. Zamora señaló que en cuanto a la perfumería, indumentaria y servicios estéticos (salones de belleza) lideran las transacciones de cierre de año. Explicó que la circulación de dinero y las ventas que se generan se debe principalmente a los ahorros navideños, bonos, primas y aguinaldos, que permite que la “aguja comercial” se mueva en diciembre pese a la lentitud del resto del año. Sin embargo, el presidente de Apacecom recordó que existe una desviación de ventas hacia las compras por internet, que aunque carecen de una data oficial consolidada, representan un reto para el comercio formal en locales físicos. En un plano general, describió el 2025 como un año de mucha inestabilidad comercial. A diferencia del 2024, donde el consumo fue impulsado por una “euforia” post-crisis social, este año ha mostrado un ritmo más lento. “Hemos tenido muchos picos y temporadas de valle. La venta en 2025 versus 2024 ha estado un poco más lenta”, comentó Zamora.

Generación de empleo

La temporada de fin de año no solo beneficia a los comercios, sino que representa una oportunidad vital para la fuerza laboral panameña, según Apacecom. Zamora estima que este año se han realizado cerca de 5,000 contratos temporales. Explicó que el aumento de personal se da en todas las escalas, desde las oficinas centrales y centros de logística hasta el personal de campo: transportistas, estibadores, peones, vendedores y personal de seguridad. “Estas plazas permiten llevar un sustento adicional a miles de hogares panameños durante el cierre de año, compensando la inestabilidad que mostró la economía en meses anteriores”, concluyó.

