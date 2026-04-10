MEF actualizará ley de sociedades para ordenar las acciones al portador

Las reformas a la Ley de sociedades anónimas no solo busca actualizar el marco legal vigente, sino también establecer una normativa más clara sobre las acciones al portador. Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Este instrumento, según el titular de la cartera del MEF, es prácticamente obsoleto en la dinámica financiera actual del país. “Las acciones al portador no son nada novedoso y prácticamente están en desuso. Lo que estamos haciendo es normando u ordenando eso más. Pronto lo estaremos presentando a la Asamblea”, comentó Chapman. Según explicó el jefe de las finanzas públicas, la propuesta no pretende introducir cambios disruptivos en este apartado, sino más bien formalizar y ordenar una realidad de mercado, dado que estas acciones han caído en desuso en la plaza panameña. Chapman detalló que el equipo técnico ha trabajado en normar estos temas para brindar mayor seguridad jurídica, asegurando que el documento será remitido al legislativo “muy pronto” para su debida discusión.

Reformas

Recientemente, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que autoriza al ministro del MEF a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica y deroga artículos de la histórica Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas. La iniciativa tendría como objetivo actualizar el marco jurídico que regula las sociedades anónimas, adaptándolo a los estándares internacionales de transparencia corporativa y cumplimiento fiscal. La reforma buscaría cerrar espacios que, por décadas, fueron señalados como vulnerabilidades en la legislación panameña, especialmente en lo relativo al uso de estructuras opacas para fines ilícitos. En el contexto actual, la medida se enmarcaría en los esfuerzos del país por fortalecer su imagen internacional y evitar reincidir en listas discriminatorias como las de la Unión Europea o el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Panamá ha enfrentado presiones constantes para reforzar su sistema de supervisión y garantizar que su plataforma de servicios financieros se utilice de manera legítima y transparente. La idea de reformar la Ley 32 también llega en un contexto cuando el MEF desde el 27 de febrero de 2026 inició el proceso de depuración de sociedades anónimas suspendidas, precisamente en cumplimiento de la normativa fiscal y los compromisos internacionales de Panamá para fortalecer la transparencia y la integridad del sistema jurídico. El proceso, hasta la fecha, registra 180,346 personas jurídicas disueltas, equivalentes al 62% del total previsto para ese grupo, según datos proporcionados por el MEF. Con la nueva fase operativa —que contempla la disolución de aproximadamente 26 mil personas jurídicas adicionales para este 31 de marzo de 2026— el avance acumulado ascenderá al 71%. De manera adicional, se encuentra en curso el análisis de las personas jurídicas correspondientes al período 2017–2025. Como parte de este proceso, se prevé que al 30 de abril de 2026 se realice la disolución de aproximadamente 100 mil personas jurídicas ya homologadas, en el marco de una fase de depuración previamente planificada y ejecutada de forma ordenada.