‘Iberoamérica Compartida’ reúne en Panamá lo mejor del repertorio lírico de la región

La noche del pasado miércoles 8 de abril, el Teatro Nacional sirvió como escenario para un encuentro cultural que representa lo mejor del legado musical de Iberoamérica, que en sí misma supone una mezcolanza de culturas y saberes interpretados a lo largo de los años. En el concierto ‘Iberoamérica Compartida: La música que nos une’ —organizado conjuntamente por las Embajadas de España y México—, el tenor mexicano Javier Camarena y el pianista español Rubén Fernández Aguirre interpretaron temas musicales que transportaron al auditorio a las tradiciones de distintos países como Panamá, Cuba, Argentina, Uruguay y México.

Todo ello en un popurrí musical que dio comienzo con los icónicos temas del compositor mexicano Blas Galindo, ‘Madre mía, cuando muera’ y ‘Arrullo’, seguido de ‘A la orilla de un palmar’, de Manuel M. Ponce, e ‘Íntima’, de Tata Nacho, ambos también de origen mexicano. Estas piezas —con sus letras y melodías— evocaron tiempos de antaño y sirvieron para dar un brillante inicio a una noche que será recordada por los asistentes que tuvieron la oportunidad de disfrutar del concierto.

Seguidamente, la nostalgia se impuso con ‘Siboney’, del cubano Ernesto Lecuona, obra que desde el primer instante transmite la añoranza que el compositor sintió por su patria al vivir en el extranjero. Este sentimiento también se hizo evidente en la lírica y la melodía de ‘Milonga’, del compositor y guitarrista argentino Jorge Cardoso. Como su nombre lo indica, la pieza está basada en la milonga, género musical considerado precursor del tango.

De Argentina se pasó a México, con la interpretación de ‘Un madrigal’, del compositor Ventura Romero Armendáriz, seguida de ‘Zorzico’, del español Isaac Albéniz. Esta obra está basada en el ‘zortziko’, una danza tradicional del País Vasco. La alegría transmitida por ‘Zorzico’ se prolongó en ‘Canto porque estoy alegre... / Homenaje a Gayarre’, composición del español Antón García Abril dedicada al tenor Julián Gayarre.

Posteriormente, Camarena y Fernández Aguirre interpretaron ‘Amapola’, de José María Lacalle, una pieza que recurre a la riqueza melódica para evocar el amor idealizado. En esa misma línea se inscribe ‘Júrame’, de la compositora mexicana María Grever. Como broche de oro, los artistas ofrecieron ‘Granada’, del ícono de la canción mexicana Agustín Lara.

Sin embargo, el evento no concluyó allí, ya que Camarena y Fernández Aguirre deleitaron al público con una interpretación del famoso bolero ‘Historia de un amor’, compuesto por el panameño Carlos Eleta Almarán. En ese momento, el público no se resistió y acompañó a los artistas, cantando a viva voz una pieza que forma parte del imaginario de varias generaciones.

Durante el concierto, Camarena estuvo acompañado por la guitarrista Marisol Rincón Rosales, quien además es su esposa.