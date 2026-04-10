‘Iberoamérica Compartida’ reúne en Panamá lo mejor del repertorio lírico de la región

El concierto ‘Iberoamérica Compartida: La música que nos une’ buscó resaltar el papel de la cultura como herramienta para la prosperidad, el enriquecimiento y como bien público global. En este sentido, el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, apeló a un multilateralismo basado en la concordia, la escucha mutua y el reconocimiento entre las naciones para avanzar hacia una cooperación efectiva.Por su parte, la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich, aseguró que el concierto es una actividad necesaria en tiempos de división.'En esta era de divisiones, esta noche elegimos estar unidos por la música. En este mundo de enfrentamientos y polarizaciones, hoy decidimos elegir la armonía. Este concierto es un testimonio vivo y vigente de los lazos históricos, culturales y políticos que entrelazan a los pueblos de Panamá, México y España. Es un mensaje de unidad iberoamericana que, desde aquí, desde tierras panameñas, enviamos al resto del mundo. Es certificar que la hermandad entre nuestros pueblos es inquebrantable y demostrar que también podemos elegir construir un futuro de paz, armonía y unidad global. La música puede lograr lo que a veces la política olvida, porque no necesita traducción para unir y tocar almas', expresó durante el discurso de apertura.La ministra de Cultura, Maruja Herrera, también participó en la inauguración de este concierto multicultural, al que calificó como una ocasión 'inolvidable'. Además, destacó que el evento se desarrolla en un contexto de gran relevancia, como el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, entre otros acontecimientos de carácter multilateral. 'Este concierto es una declaración de principios. La cultura es el mejor camino para el entendimiento mutuo y la construcción de un futuro de unidad y progreso', concluyó.