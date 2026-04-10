Luis H. Moreno: el humanista que entendió la banca como servicio público

El nombre de Moreno está estrechamente vinculado al desarrollo del sistema bancario en Panamá. Fue el primer panameño en ocupar la vicepresidencia y gerencia general del Chase Manhattan Bank en el país, cargo que ejerció entre 1970 y 1988. Desde esa posición, no solo consolidó operaciones locales, sino que también administró subsidiarias en varios países de América Latina.Su liderazgo coincidió con el fortalecimiento de Panamá como centro financiero internacional. Sin embargo, su enfoque no fue meramente corporativo. Moreno entendía la banca como un instrumento de desarrollo nacional. Esa visión se materializó posteriormente cuando asumió la gerencia general del Banco Nacional de Panamá, en un contexto particularmente complejo tras la crisis política de finales de los años 80.Su participación como representante alterno de Panamá ante organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional refuerza esa dimensión internacional. No era solo un ejecutor de políticas financieras, sino un interlocutor del país en espacios donde se definían estrategias económicas globales.