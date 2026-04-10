Las debilidades de la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento urbano

El 5 de julio de 1852 se pronuncia ante la Sociedad Antiesclavista Femenina de Rochester, Nueva York, uno de los discursos más famosos sobre la disparidad de las relaciones entre blancos y esclavos negros en Estados Unidos. El discurso, pronunciado por Frederick Douglass, -afrodescendiente que había escapado de las plantaciones sureñas-, era reiterativo en reseñar como la invitación a ser orador en la celebración de la independencia norteamericana revelaba 'la inconmensurable distancia entre nosotros', mientras 'los beneficios que hoy celebran no son disfrutados por todos'.Ese discurso despertó en muchos de los presentes en 1852, una mezcla muy intensa de incomodidad, indignación moral y sacudida de conciencia. Traigo al lector este evento, para realizar un símil, -no con el fin de comparar la esclavitud con los problemas del ordenamiento urbano-, sino como un llamado sobre los sentimientos de impotencia e indignación que manifiestan muchos ciudadanos respecto de los procesos de participación ciudadana convocados por entidades como juntas comunales, municipios y ministerios, en los que parece que las decisiones están ya tomadas o en los que sus demandas son ignoradas.Las situaciones de esclavitud y violencia que denunciaba Douglass a mediados del siglo XIX, y la frustración de los ciudadanos sobre las convocatorias de participación ciudadana locales, comparten, -a pesar de la distancia-, un elemento en común: la sensación de que el lenguaje público de la democracia, la libertad o la participación encubre una exclusión real. Y es sobre este tema que reflexionaré a continuación.