MEF confirma hackeo a su sistema y sustracción de documentos

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, confirmó que el incidente de posible software malicioso en una de las estaciones de trabajo del Ministerio, este martes, resultó en un hackeo y sustracción de documentos.

“Se extranjeron algunos documentos del Departamento de Asesoría Legal, que en efecto son público, y no tienen relevancia. El crimen es haber penetrado el sistema”, reveló Chapman, este jueves, durante su participación en un evento de Latinex.

El ministro del MEF aclaró que pese a la sustracción de documentos ”no hay ninguna consencuencia material de la información obtenida”.

Mencionó que el caso lo denunciaron al Ministerio Público para iniciar una investigación formal, que permita identificar al responsable o los responsables que vulneraron el sistema informático del MEF.

Chapman también descartó que datos de la Dirección General de Ingresos o de los contribuyentes fueran afectados.