MEF confirma hackeo a su sistema y sustracción de documentos

Tras la detección del ataque el martes, el MEF aseguró que 'los protocolos de seguridad establecidos se activaron de manera inmediata y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión'.Diferentes cuentas en redes sociales aseguraron que se había logrado robar 1.5TB de información del MEF.No obstante, la entidad lo descartó e informó 'que ninguno de los sistemas centrales y plataformas del MEF habían sido comprometidos y continúan operando con total normalidad'.