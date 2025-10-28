Alianza millonaria: Panamá y Colombia lideran la carrera por combustible marítimo verde

Panamá, nodo logístico mundial, ha puesto en marcha un diálogo estratégico de alto nivel para asegurar su posición en el futuro del comercio global: el “Corredor de transporte marítimo verde de América Latina”.

Este 28 y 29 de octubre se lleva a cabo en Panamá el diálogo estratégico “Hacia un corredor de transporte marítimo verde de América Latina”, liderado por el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J.

El encuentro busca articular una alianza binacional de inversión y suministro con Colombia y la Unión Europea para descarbonizar el transporte marítimo, responsable del 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI).

El evento tiene un objetivo económico claro: crear una cadena de suministro binacional de combustibles verdes —basados en hidrógeno de bajas emisiones— aprovechando la complementariedad estratégica de ambos países.

Panamá-Colombia: una sinergia de capital y logística

La descarbonización es la nueva frontera de la competitividad marítima, impulsada por regulaciones estrictas de la OMI. En este contexto, el hidrógeno verde y sus derivados se consolidan como el futuro estratégico para el sector, señaló la Secretaría Nacional de Energía en un comunicado de prensa.

Colombia aporta el músculo de la oferta: Posee un vasto potencial en energías renovables (eólica y solar) y avanza en la producción de hidrógeno verde, indicó.

Por su parte, Panamá aporta la demanda y el valor agregado: Gracias a su rol como centro logístico global a través del Canal, es el punto geográfico ideal para el abastecimiento (bunkering) de estos combustibles sostenibles.

Esta sinergia busca conectar la producción colombiana con la demanda logística panameña, generando valor compartido, nuevas oportunidades de inversión y una cadena de suministro robusta para la región y el comercio con Europa. La Hoja de Ruta de Panamá es ambiciosa: el 5% del bunkering nacional debe provenir de hidrógeno verde para 2030, posicionando al país como un centro de redistribución global.

Un marco para inversión y competitividad

Rodríguez destacó la importancia de este cambio de paradigma: “Para Panamá es motivo de satisfacción participar en este diálogo técnico, dedicado a reflexionar sobre el futuro del transporte marítimo y las oportunidades que ofrece la transformación energética para el desarrollo sostenible de nuestra región”.

Al mismo tiempo, dijo que “el transporte marítimo ha sido, y seguirá siendo, un componente esencial del comercio mundial. En ese contexto, los avances tecnológicos y los nuevos avances energéticos abren la posibilidad de transformar gradualmente la forma en que se mueve la economía global, reduciendo emisiones y fortaleciendo la competitividad de los países que forman parte de las rutas internacionales”.

Además, reiteró que: “existe una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y sus derivados que define un marco que permite explorar alternativas energéticas aplicables a distintos sectores, incluido el marítimo, con el objetivo de diversificar la matriz, fortalecer la seguridad energética y facilitar nuevas oportunidades de inversión”.

Y agregó que “la participación de organismos de cooperación Iinternacional y entidades técnicas en este proceso ha sido valiosa para el intercambio de información, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de espacios de diálogo que contribuyen a una comprensión más amplia de los retos y oportunidades que enfrenta el sector. Agradecemos ese acompañamiento, que se realiza dentro de un marco de colaboración técnica y respeto mutuo”.

Finalmente, el destacó que Panamá continuará participando en estos espacios desde una posición constructiva, priorizando el análisis, la cooperación y la búsqueda de soluciones viables que equilibren sostenibilidad y competitividad.

“Nuestro compromiso es con la planificación, con la solidez técnica de las políticas públicas y con el desarrollo de una infraestructura energética moderna y segura, capaz de responder a los desafíos globales del presente y del futuro”, concluyó Rodríguez.

Los objetivos del encuentro se centran en asegurar el financiamiento verde, identificar sinergias y explorar oportunidades del hidrógeno en el contexto del Canal de Panamá, marcando un hito en la planificación de una infraestructura energética moderna y segura capaz de responder a los desafíos globales.

Encuentro de alto nivel

El diálogo es impulsado por el programa H2-Diplo Diplomacia de Descarbonización y el Programa Euroclima, y su plataforma para el Desarrollo del Hidrógeno Verde en América Latina y el Caribe (H2LAC).

El Diálogo cuenta con la participación de la coordinadora del Grupo de Fondos y Gestión del Sector, Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Martha Barreto; el jefe Regional de Cooperación de la Unión Europea para Centroamérica, Costa Rica y Panamá, Matteo Banti; el embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño Vargas; el ministro Consejero de la Embajada de Alemania en Panamá, Jens Gust, además de expertos de la OMI, el Banco Mundial, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Ecopetrol, autoridades de la Secretaría de Energía y empresas líderes como Maersk y Monjasa.

“La transición verde del transporte marítimo tiene un gran potencial económico y social: inversión, innovación, crecimiento económico y creación de empleo de calidad. En un sector globalizado por definición como es el sector marítimo, los diálogos, intercambios y alianzas son esenciales para generar cambio, así como para impulsar la agenda europea de cooperación e inversión Global Gateway”, puntualizó Matteo Banti.