MEF defiende manejo de la deuda tras récord de 65.5% y promete ‘estabilizarla’ hacia el final de la década

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a> </b>salió al paso de la preocupación generada por el nivel récord de la relación deuda/PIB —<b>65.5%</b> en 2025— revelado por <b>La Estrella de Panamá</b>, y aseguró que el incremento responde a una estrategia <i>'activa y responsable'</i> orientada a mejorar el perfil de la deuda pública.En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que entre enero y febrero de 2026 el saldo de la deuda aumentó en aproximadamente <b>$300 millones</b>, resultado de operaciones financieras que, según el Gobierno, evidencian <i>'confianza de los mercados'</i> y una gestión eficiente de los pasivos.El MEF explicó que, en ese periodo, se logró una reducción cercana a <b>$200 millones en bonos globales</b>, pero esta fue compensada por un desembolso de <b>$500 millones de un organismo multilateral</b>, lo que derivó en el aumento neto del saldo.Según la institución, estas <b>acciones forman parte de una política enfocada en la consolidación fiscal</b>, la reducción del déficit y la generación de balances primarios positivos, con la meta de estabilizar la deuda 'hacia finales de la década'.