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Economía

MEF defiende manejo de la deuda tras récord de 65.5% y promete ‘estabilizarla’ hacia el final de la década

Gobierno defiende manejo de deuda pese a aumento de $300 millones en 2026.
Gobierno defiende manejo de deuda pese a aumento de $300 millones en 2026. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 20/03/2026 19:39
El Gobierno asegura que el aumento responde a una estrategia “responsable”, mientras expertos advierten sobre presión fiscal, pago de intereses y uso de deuda para gasto corriente

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) salió al paso de la preocupación generada por el nivel récord de la relación deuda/PIB —65.5% en 2025— revelado por La Estrella de Panamá, y aseguró que el incremento responde a una estrategia “activa y responsable” orientada a mejorar el perfil de la deuda pública.

En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que entre enero y febrero de 2026 el saldo de la deuda aumentó en aproximadamente $300 millones, resultado de operaciones financieras que, según el Gobierno, evidencian “confianza de los mercados” y una gestión eficiente de los pasivos.

El MEF explicó que, en ese periodo, se logró una reducción cercana a $200 millones en bonos globales, pero esta fue compensada por un desembolso de $500 millones de un organismo multilateral, lo que derivó en el aumento neto del saldo.

Según la institución, estas acciones forman parte de una política enfocada en la consolidación fiscal, la reducción del déficit y la generación de balances primarios positivos, con la meta de estabilizar la deuda “hacia finales de la década”.

No obstante, el argumento oficial contrasta con las advertencias de economistas consultados por este medio, quienes alertan que el problema no es solo el tamaño de la deuda, sino su uso.

El economista Ernesto Bazán ha señalado que el país se está endeudando para cubrir gastos corrientes, como la planilla estatal, en lugar de financiar inversión productiva. “El verdadero problema es que se eleve la deuda sin mejorar el bienestar de la población”, advirtió.

Por su parte, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, ha insistido en que el país enfrenta una presión creciente por el servicio de la deuda, que ya absorbe una parte significativa de los ingresos nacionales.

De hecho, solo en febrero el Estado destinó más de $3,600 millones al pago de compromisos externos, una cifra superior al aporte anual del Canal de Panamá al Tesoro Nacional.

Mientras el Gobierno atribuye el alto nivel de endeudamiento a compromisos heredados de administraciones anteriores y asegura que mantiene una gestión “disciplinada y transparente”, expertos advierten que la tendencia podría impactar la calificación de riesgo del país si no se ejecuta un ajuste real del gasto.

El debate, lejos de cerrarse, expone dos visiones contrapuestas: una oficial que apuesta por la estabilización gradual y otra técnica que alerta sobre los costos inmediatos de una deuda creciente en un contexto de debilidad fiscal.

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