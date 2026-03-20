MEF defiende manejo de la deuda tras récord de 65.5% y promete ‘estabilizarla’ hacia el final de la década

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) salió al paso de la preocupación generada por el nivel récord de la relación deuda/PIB —65.5% en 2025— revelado por La Estrella de Panamá, y aseguró que el incremento responde a una estrategia “activa y responsable” orientada a mejorar el perfil de la deuda pública.

En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que entre enero y febrero de 2026 el saldo de la deuda aumentó en aproximadamente $300 millones, resultado de operaciones financieras que, según el Gobierno, evidencian “confianza de los mercados” y una gestión eficiente de los pasivos.

El MEF explicó que, en ese periodo, se logró una reducción cercana a $200 millones en bonos globales, pero esta fue compensada por un desembolso de $500 millones de un organismo multilateral, lo que derivó en el aumento neto del saldo.

Según la institución, estas acciones forman parte de una política enfocada en la consolidación fiscal, la reducción del déficit y la generación de balances primarios positivos, con la meta de estabilizar la deuda “hacia finales de la década”.