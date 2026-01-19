Deuda pública de Panamá crece $7,536.5 millones bajo la gestión de Mulino

La deuda pública de Panamá registró un incremento de 14.5 % durante la administración del presidente José Raúl Mulino, al pasar de $51,812.8 millones en junio de 2024, cuando aún gobernaba Laurentino Cortizo, a $59,349.3 millones al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales.El aumento representa un crecimiento absoluto de $7,536.5 millones en un periodo marcado por presiones fiscales heredadas, mayores necesidades de financiamiento y un entorno económico que exigió mantener el gasto público para sostener la actividad económica y cumplir compromisos del Estado. En términos promedio, la deuda pública aumentó alrededor de $418.7 millones mensuales entre julio de 2024 y diciembre de 2025.En su discurso del 2 de enero de 2026, el presidente José Raúl Mulino sostuvo que el aumento de la deuda pública responde, en gran medida, a compromisos heredados. Según explicó, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024 la deuda creció en $22,718 millones, un alza de 73 %, sin que se ejecutaran obras que justificaran ese endeudamiento.Indicó que, al inicio de su gestión, el Estado tuvo que financiar más de $800 millones en cuentas vencidas de administraciones anteriores y asumir un mayor costo financiero, ya que el pago anual de intereses se duplicó, al pasar de $1,264 millones a $2,519 millones.Mulino advirtió que esta situación puso en riesgo la calificación crediticia del país, aunque destacó que su gobierno logró reducir el déficit fiscal, mantener el grado de inversión y mejorar el riesgo país mediante una gestión activa de la deuda.Incluso, el mandatario estimó que la deuda pública al cierre de 2025 alcanzaría los $59,368 millones, cifra que —según dijo— 'se explica por lo heredado, lo no informado y los aportes a la Caja de Seguro Social'.