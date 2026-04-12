MEF proyecta crecimiento del PIB tras ajuste del Banco Mundial

La actualización de las proyecciones de crecimiento económico del Banco Mundial (BM), para Panamá en un 3.9% para este 2026, ha sido recibida con optimismo por parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El titular de la cartera, Felipe Chapman, analizó este panorama destacando una particularidad técnica en la estructura logística del país: la paradoja de la competitividad del Canal de Panamá frente al encarecimiento de la energía.

Chapman explicó que, si bien el alza en los precios del petróleo y los combustibles representa un impacto directo para la economía doméstica, este fenómeno fortalece simultáneamente la posición de la vía interoceánica. Recordó el precedente histórico de 2008, cuando el barril de crudo alcanzó los $140, provocando un aumento en el volumen de carga del Canal.

“Esto ocurre porque la ruta por Panamá se vuelve significativamente más rentable frente a su principal competidora, la ruta multimodal agua-tierra en la costa este de los Estados Unidos, cuyos costos operativos se disparan ante el aumento del combustible”, dijo el ministro del MEF.

Chapman, además, puntualizó que los mayores ingresos captados por el Canal permiten al Estado compensar los efectos negativos del crudo y mantener el apoyo a programas clave de inversión.

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, calificó la noticia como un indicador de que el país se mueve en la dirección correcta, logrando situarse nuevamente en el tercer puesto de crecimiento económico a nivel regional.

Fernández destacó que este dinamismo se produce en un contexto global complejo, marcado por conflictos internacionales. Consideró que los indicadores actuales reflejan una recuperación tangible en diversos sectores, lo que permite al país consolidar su cultura de crecimiento frente a otros mercados de América Latina.

“Con estas proyecciones, el equipo económico del Ejecutivo reafirma que la estrategia de gestión fiscal y el aprovechamiento de las ventajas geográficas son los pilares que están permitiendo a Panamá superar las expectativas de los organismos multilaterales en este ejercicio fiscal”, planteó Fernández.