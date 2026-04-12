MEF proyecta crecimiento del PIB tras ajuste del Banco Mundial

El Banco Mundial proyecta que la economía panameña crecerá un 3.9% en 2026, por debajo del 4.1% ratificado en enero del presente año; sin embargo, se consolida como el cuarto país con el desempeño más dinámico de América Latina y el Caribe. Según las previsiones del BM, Panamá supera significativamente el promedio de las economías más grandes de la región como: Brasil (1.6%), México (1.3%), Colombia (2.2%) y Chile (2.4%). Solo es superado por Guyana (16.3%), Paraguay (4.4%) y Surinam (4%).'Hay algunas preocupaciones por mantener la dinámica de la deuda y la situación de la inflación en un nivel sólido, pero Panamá es uno de esos países que han podido aprovechar o ha tenido una mejora gracias al conflicto del Medio Oriente', dijo a<b> La Estrella de Panamá</b>, William Maloney, economista jefe del organismo, durante una conferencia virtual.