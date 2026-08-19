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Economía

MEF proyecta recaudar $100 millones con impuesto digital en Panamá

Esta medida fue anunciada por Chapman este 18 de agosto.
Esta medida fue anunciada por Chapman este 18 de agosto. Generado por IA
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/08/2026 11:13
‘Estamos estimando muy conservadoramente que los cálculos que hemos hechos pueden superar la cifra de $100 millones anuales’,

Alrededor de $100 millones anuales es lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera recaudar con el cobro del ITBMS a plataformas digitales que no estén reguladas en el país.

”Estamos estimando muy conservadoramente que los cálculos que hemos hechos pueden superar la cifra de $100 millones anuales”, reveló el ministro del MEF Felipe Chapman, después que este martes el Consejo de Gabinete aprobará el proyecto de ley No. 30-26, que adiciona y modifica disposiciones del Código Fiscal relativas a la tributación de determinadas operaciones de la economía digital y dicta otras disposiciones.

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