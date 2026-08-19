MEF proyecta recaudar $100 millones con impuesto digital en Panamá

Alrededor de $100 millones anuales es lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera recaudar con el cobro del ITBMS a plataformas digitales que no estén reguladas en el país.

”Estamos estimando muy conservadoramente que los cálculos que hemos hechos pueden superar la cifra de $100 millones anuales”, reveló el ministro del MEF Felipe Chapman, después que este martes el Consejo de Gabinete aprobará el proyecto de ley No. 30-26, que adiciona y modifica disposiciones del Código Fiscal relativas a la tributación de determinadas operaciones de la economía digital y dicta otras disposiciones.

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