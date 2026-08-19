MEF proyecta recaudar $100 millones con impuesto digital en Panamá

Alrededor de $100 millones anuales es lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera recaudar con el cobro del ITBMS a plataformas digitales que no estén reguladas en el país.
”Estamos estimando muy conservadoramente que los cálculos que hemos hechos pueden superar la cifra de $100 millones anuales”, reveló el ministro del MEF Felipe Chapman, después que este martes el Consejo de Gabinete aprobará el proyecto de ley No. 30-26, que adiciona y modifica disposiciones del Código Fiscal relativas a la tributación de determinadas operaciones de la economía digital y dicta otras disposiciones.
En desarrollo...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...