Granada no duerme: el temor a nuevos terremotos lleva a vecinos a la calle

El temor a nuevas réplicas ha llevado a numerosos vecinos de Granada y de localidades cercanas, como Ogíjares y Alhendín, a pasar la noche en la calle o en espacios exteriores, ante la persistencia de la actividad sísmica que afecta a la provincia.
La zona ha registrado en los últimos días varios movimientos telúricos, algunos de ellos de magnitud superior a 4, que han generado preocupación entre la población. Entre los sismos recientes destaca uno de magnitud 5,0 registrado a mediados de agosto, además de nuevas réplicas, como un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Ogíjares.
La sucesión de temblores ha incrementado la preocupación de los residentes, especialmente en viviendas que presentan grietas o posibles daños estructurales. Por miedo a que una nueva sacudida pueda provocar desprendimientos o agravar los daños existentes, algunas familias han decidido no permanecer durante la noche en sus casas.
La situación ha obligado a mantener medidas de precaución y atención por parte de las autoridades locales y los servicios de emergencia. En algunos puntos se han habilitado o permitido espacios exteriores para que los vecinos puedan permanecer fuera de sus viviendas mientras continúa la actividad sísmica.
Aunque las réplicas forman parte del comportamiento habitual de una secuencia sísmica, la incertidumbre sobre cuándo podrían producirse nuevos movimientos mantiene en alerta a la población. Los vecinos permanecen atentos a las indicaciones de las autoridades y a las evaluaciones de posibles daños en los edificios.
Mientras continúan los temblores, la prioridad de los servicios de emergencia es garantizar la seguridad de los residentes y revisar aquellas construcciones que puedan haber sufrido afectaciones. Para muchas familias, la calle se ha convertido temporalmente en un lugar de refugio ante el miedo a regresar a sus hogares.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
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