Granada no duerme: el temor a nuevos terremotos lleva a vecinos a la calle

El temor a nuevas réplicas ha llevado a numerosos vecinos de Granada y de localidades cercanas, como Ogíjares y Alhendín, a pasar la noche en la calle o en espacios exteriores, ante la persistencia de la actividad sísmica que afecta a la provincia.

La zona ha registrado en los últimos días varios movimientos telúricos, algunos de ellos de magnitud superior a 4, que han generado preocupación entre la población. Entre los sismos recientes destaca uno de magnitud 5,0 registrado a mediados de agosto, además de nuevas réplicas, como un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Ogíjares.

La sucesión de temblores ha incrementado la preocupación de los residentes, especialmente en viviendas que presentan grietas o posibles daños estructurales. Por miedo a que una nueva sacudida pueda provocar desprendimientos o agravar los daños existentes, algunas familias han decidido no permanecer durante la noche en sus casas.