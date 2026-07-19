MICI financiará la creación de tiendas virtuales para MIPYMEs en Panamá: conoce los pasos

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Simplify Ecommerce, lanzó la convocatoria para MIPYME Digital 2026, un programa que busca fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante su incorporación al comercio electrónico.

La iniciativa seleccionará a 25 empresas panameñas con ventas activas para desarrollar, sin costo, una tienda virtual profesional que les permita comercializar sus productos y servicios a través de internet y ampliar su acceso a nuevos mercados.

Las empresas beneficiarias recibirán el diseño, configuración y puesta en marcha de su plataforma de comercio electrónico, así como la integración de métodos de pago, capacitación para administrar la tienda, acompañamiento técnico y asesoría para implementar una estrategia de ventas desde el inicio de sus operaciones en línea.

El programa está dirigido a empresas legalmente constituidas en Panamá que ya mantengan operaciones comerciales y busquen fortalecer su presencia digital.

Como parte de los requisitos, las empresas interesadas deberán estar registradas legalmente en el país, demostrar ventas activas de al menos 5 mil dólares mensuales, ofrecer productos o servicios aptos para la venta en línea y contar con disponibilidad para participar en el proceso de implementación.

La convocatoria se desarrollará en cuatro etapas: la recepción de postulaciones, que permanecerá abierta hasta el 24 de julio; la evaluación de los requisitos; la notificación de las empresas seleccionadas; y el desarrollo y lanzamiento de las tiendas virtuales.

De acuerdo con el MICI, esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno para promover la transformación digital de las mipymes, fortalecer su competitividad y facilitar su adaptación a las nuevas dinámicas del comercio.