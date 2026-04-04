MIDA plantea reestructurar el proyecto PIASI, tras polémica por uso de fondos

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto José Linares Tribaldos, se refirió al Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI), financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y adelantó que su gestión busca reorientar los fondos hacia los sectores más vulnerables.'Ese es un proyecto con préstamos del BID para la agricultura familiar. Lo que estamos tratando de hacer es redistribuir esos fondos, reestructurarlos, para que realmente lleguen a los sectores más necesitados, como los productores de la comarca indígena y la agricultura familiar', señaló Linares, durante la presentación de las memorias del MIDA, ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea, esta semana. El titular del MIDA enfatizó que no comparte la idea de mantener un esquema de endeudamiento elevado sin un impacto directo en los productores más pequeños.'Yo no estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo en un préstamo de 40 y pico millones que no beneficie a quienes más lo requieren', agregó.Con estas declaraciones, Linares marca distancia de la ejecución tradicional de proyectos de financiamiento internacional y abre la discusión sobre la necesidad de ajustar las prioridades del crédito para garantizar que los recursos lleguen a quienes sostienen la producción de alimentos en condiciones más difíciles.