MIDA plantea reestructurar el proyecto PIASI, tras polémica por uso de fondos

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto José Linares Tribaldos, se refirió al Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente (PIASI), financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y adelantó que su gestión busca reorientar los fondos hacia los sectores más vulnerables. “Ese es un proyecto con préstamos del BID para la agricultura familiar. Lo que estamos tratando de hacer es redistribuir esos fondos, reestructurarlos, para que realmente lleguen a los sectores más necesitados, como los productores de la comarca indígena y la agricultura familiar”, señaló Linares, durante la presentación de las memorias del MIDA, ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea, esta semana. El titular del MIDA enfatizó que no comparte la idea de mantener un esquema de endeudamiento elevado sin un impacto directo en los productores más pequeños. “Yo no estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo en un préstamo de 40 y pico millones que no beneficie a quienes más lo requieren”, agregó. Con estas declaraciones, Linares marca distancia de la ejecución tradicional de proyectos de financiamiento internacional y abre la discusión sobre la necesidad de ajustar las prioridades del crédito para garantizar que los recursos lleguen a quienes sostienen la producción de alimentos en condiciones más difíciles.

El programa

El PIASI es un proyecto diseñado para modernizar la agricultura rural con un préstamo de $46 millones del BID, y se habían tomado en cuenta para participar cerca de 5,000 pequeños productores La estructura operativa del PIASI se divide en tres ejes fundamentales.

El primero destina $20 millones para innovación productiva, cuyo objetivo es promover prácticas agroecológicas mediante bonos de innovación.

La segunda destina $10 millones para innovaciones de mercado para reducir pérdidas post-cosecha y agregar valor a los productos de forma no reembolsable.

La tercera destina $11 millones para fortalecimiento institucional y administración para el Idiap y la gestión del proyecto.

Conflicto

Ada Pinzón, presidenta provincial del Comité Nacional de Diálogo de la Agricultura Familiar en Panamá Oeste, denunció que el PIASI encuentra en un limbo administrativo y falta de transparencia institucional en el uso de los recursos otorgados. “Nos ha tomado por sorpresa; nos llega información por redes sociales de que el proyecto está suspendido o cancelado”, afirmó Pinzón, quien calificó la falta de comunicación oficial como un “silencio sepulcral” que deja a la deriva al 80 % de los productores nacionales. La presidenta provincial enfatizó que no permitirán que se vulneren los derechos de la agricultura familiar, protegidos por leyes y políticas de Estado. Pinzón recordó el papel vital de los productores durante la pandemia y cuestionó si la intención actual es “aniquilar” al sector agropecuario. “No vamos a dejar esto tapadito; vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No sabemos si la suspensión es por parte del BID o del Gobierno, pero nosotros, que somos los actores, necesitamos la verdad”, sentenció.

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