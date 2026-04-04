Semana Santa: la historia que esconden las siete iglesias del Casco Antiguo

Para muchos católicos panameños, el recorrido de las siete iglesias del Casco Antiguo trasciende la tradición de Semana Santa. Es un itinerario espiritual que atraviesa siglos de historia: siete templos que narran, piedra a piedra, el contexto colonial y la llegada del catolicismo al istmo de la mano de los españoles.Este viaje en el tiempo comienza en las ruinas de la iglesia y convento de Santo Domingo, templo originalmente situado en Panamá la Vieja. Fue fundado en 1571 por el fray Domingo Pérez junto a miembros de su cofradía; sin embargo, un siglo después, los ataques piratas arrasaron la ciudad y Panamá Viejo ardió por completo, llevándo consigo este templo.Como ocurrió con el resto de la urbe, la iglesia y el convento dominico se trasladaron al Casco Antiguo por orden del nuevo gobernador, Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza, tras la destrucción de la ciudad.En un primer momento se levantó una capilla provisional que comenzó a oficiar misas apenas cuatro años después de la tragedia, en 1675. Con el tiempo, se inauguró la nueva iglesia y convento de Santo Domingo en la actual avenida A.Las paredes se construyeron en cal y canto, como muchos edificios del Casco Viejo, mientras que el techo, las tribunas, el coro y el claustro eran de madera. El templo se diseñó con una sola nave y ocho capillas laterales.Pero la historia del edificio volvió a marcarse por la tragedia: incendios en 1737 y 1756 dañaron gravemente el conjunto. Tras el último siniestro se reconstruyeron las celdas del convento, pero la iglesia quedó sin techo y nunca volvió a levantarse, según la Guía de Arquitectura y Paisaje de Panamá del historiador Eduardo Tejeira Davis.En su lugar, se edificó una segunda iglesia, mucho más pequeña, a un costado de la ruina. La estructura original era singular: no seguía la disposición tradicional de tres naves con pilares de madera, sino que presentaba una sola nave ancha con ocho capillas empotradas en sus gruesos muros laterales.En su interior destaca el famoso Arco Chato de poco más de 11 metros de luz, que sostenía el piso del coro alto. También resultaban únicas la portada principal, de forma escalonada y dos cuerpos de pilastras (sin aletones ni torres), y la portada lateral, arcaica para el siglo XVIII y probablemente procedente de Panamá Viejo.