La vida da lecciones de futuro

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Catorce meses más tarde, luego de recuperarse de una cirugía a corazón abierto, Héctor Abad Faciolince se trasladó a ese país de Europa Oriental invitado a una feria del libro. La idea era presentar la traducción al ucraniano de su libro El olvido que seremos.Lo que sería un viaje literario se transformó en una experiencia directa de la guerra en Donetska, ya que el poeta y novelista colombiano recorrió zonas cercanas al frente de batalla.En su último día, el 27 de junio de 2023, mientras cenaban en una pizzería en Kramatorsk, un misil ruso impactó el establecimiento. Este ataque dejó 13 muertos y más de 60 heridos. Entre las víctimas falleció la escritora ucraniana Victoria Amélina, quien era una de las guías de la expedición. Cuando Faciolince fue a Ucrania no tenía la intensión, ni siquiera, de escribir una crónica periodística. Aunque su propósito cambió después de ese hecho devastador.'Sentí la responsabilidad y la obligación de darle voz a esta joven. Poco a poco me di cuenta de su importancia, porque hasta ese momento no la había leído. La había conocido apenas tres días antes de que ella cayera herida de muerte', rememoró durante un conversatorio digital organizado por Centroamérica Cuenta, festival que regresa a Panamá del 18 al 23 de mayo de la mano del Ministerio de Cultura.Al volver a Medellín empezó a leerla, de un modo obsesivo, al darse cuenta de que Amélina tenía la misma edad de su hija Daniela. 'Ambas nacieron en 1986, el año que había situado en el mapa a Ucrania, porque era el año de la catástrofe de Chernóbil, de cuando había explotado este reactor nuclear, que casi se convierte en una catástrofe planetaria, cuando todavía existía la Unión Soviética y Ucrania formaba parte de la Unión Soviética'.Un año y medio antes de cerrar los ojos para siempre, Amélina abandonó la literatura y se dedicó a documentar los crímenes de guerra rusos en Ucrania. 'Escribía ensayos, hacía discursos, participaba por todo el mundo en eventos para hacer conocer cuáles eran las mentiras rusas. Ella no podía escribir el testimonio de otro crimen de guerra en el que ella misma había caído como víctima'.Quien sí lo redactó, desde el dolor, fue Faciolince. Se titula Ahora y en la hora y lo presentará en Panamá en el marco de Centroamérica Cuenta.