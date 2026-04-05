Rubén Blades revive su historia con Willie Colón: ‘Lo que hicimos fue irrepetible’

El cantautor panameño Rubén Blades volvió a sacudir la memoria de la salsa con una confesión cargada de nostalgia y peso histórico: su trabajo junto a Willie Colón fue, en sus propias palabras, “algo irrepetible”.

En una entrevista con el diario El País, el artista reflexionó sobre su carrera, su presente y, especialmente, sobre la huella que dejó una de las duplas más influyentes de la música latina.

Una alianza que marcó la historia de la salsa

Blades y Colón construyeron una sociedad artística clave para el desarrollo de la salsa moderna, con discos que hoy son considerados clásicos del género. Su colaboración dio vida a producciones icónicas como Siembra, uno de los álbumes más influyentes de la música latina.

Sin embargo, esa relación terminó en medio de conflictos legales y diferencias personales, una ruptura que, según el propio Blades, fue comparable a separaciones históricas dentro de la música.

El reencuentro antes de la despedida

En la entrevista, Blades recordó el último encuentro que tuvo con Colón, tras años sin hablarse debido a disputas por derechos de autor. Ese momento ocurrió en el velatorio de un amigo en común en Nueva York.

“Nos abrazamos”, relató, reconociendo que, pese a las tensiones del pasado, siempre existió respeto mutuo.

El músico también confesó que la muerte de Colón, ocurrida en febrero de 2026, lo tomó por sorpresa y le afectó profundamente. “Fue un shock”, afirmó, dejando claro que, más allá de los conflictos, la admiración nunca desapareció.

Más allá de la música

A sus 77 años, Blades aseguró que su prioridad actual es el tiempo. El artista explicó que tiene múltiples intereses fuera de la música, entre ellos la arqueología, un campo que le despierta gran curiosidad, especialmente por hallazgos recientes en Panamá que podrían reconfigurar la historia precolombina del país.

Esta visión refleja una etapa más reflexiva en su vida, donde el legado artístico convive con nuevas inquietudes personales e intelectuales.

Un legado imposible de repetir

Las palabras de Blades no solo evocan una relación compleja, sino también el impacto cultural de una dupla que transformó la salsa en un vehículo de narrativa social, identidad latina y experimentación musical.

A pesar del paso del tiempo, las diferencias y la distancia, el mensaje del artista panameño es claro: lo que construyó junto a Willie Colón no solo marcó una época, sino que difícilmente volverá a repetirse en la historia de la música.