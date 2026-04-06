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Mina de Donoso: Autorizan retiro de material, mientras auditoría alcanza el 88.84%

La resolución autoriza la remoción del material de la mina de Donoso, pese a que la auditoría aún no ha concluido.
La resolución autoriza la remoción del material de la mina de Donoso, pese a que la auditoría aún no ha concluido.
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Leiny Pérez
  • 07/04/2026 00:00
Con esta resolución, Cobre Panamá queda habilitada para iniciar el proceso de manejo del material; paralelamente, la auditoría detecta fallas en reforestación y publicación de reportes. Las conclusiones y los hallazgos se presentarán en mayo

El Gobierno Nacional oficializó este lunes la resolución que autoriza la remoción y traslado fuera del país del material minero acumulado en Donoso, provincia de Colón, una medida crítica para mitigar riesgos ambientales en la zona.

La medida, gestionada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), establece el marco que permitirá ejecutar acciones para eliminar condiciones consideradas de riesgo derivadas de operaciones mineras en la zona.

Con esta decisión, la empresa Cobre Panamá queda habilitada para iniciar el proceso de manejo del material, siempre que las acciones estén dirigidas a mitigar riesgos para el ambiente, la salud y la seguridad.

El instrumento define que estas intervenciones deberán responder a criterios técnicos y estar sustentadas en evaluaciones que determinen la existencia de condiciones peligrosas en el sitio.

Además, se establece que los costos de las medidas deberán ser asumidos por el operador responsable, quien también deberá implementar un Plan de Preservación y Gestión Segura que contemple acciones de remediación, cronogramas e indicadores verificables.

Entre las disposiciones se incluye la posibilidad de autorizar la remoción, tratamiento, transporte y destino final del material, bajo mecanismos de control que permitan verificar su trazabilidad, desde su origen hasta su disposición. También mantendrá facultades de supervisión, incluyendo inspecciones, auditorías y seguimiento periódico del cumplimiento de las medidas adoptadas.

El ministro del MICI, Julio Moltó, indicó este lunes que el documento se encuentra en su fase final dentro del MICI, lo que permitirá a la compañía iniciar el proceso de extracción y traslado del material fuera del país.

“Ya estamos para dar el paso. Creo que entre hoy (lunes) y mañana (hoy martes) dentro del Ministerio de Comercio e Industrias debemos generar la resolución que permita que la compañía pueda iniciar a remover este material para poderlo sacar del país”, afirmó Moltó.

La decisión marca un nuevo avance en la gestión del material minero acumulado en el sitio, en medio del proceso que sigue el Ejecutivo respecto a la operación en esa zona del país.

Auditoría de la mina avanza 88.84% y revela riesgos ambientales

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), por su parte, puso a disposición de la ciudadanía el quinto informe del proceso de Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, alcanzando un avance de 88.84%, presentado como parte del proceso de evaluación técnica del complejo minero.

El documento detalla que la revisión se desarrolla bajo criterios de trazabilidad, transparencia e independencia técnica, y que actualmente se encuentra en una fase avanzada de validación de los compromisos ambientales adquiridos por el proyecto.

De un total de 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría III, 147 han sido analizados y se encuentran en fase final de validación integral, mientras que 223 permanecen en proceso de incorporación documental y cierre dentro de la auditoría.

El informe precisa que la evaluación se sustenta en informes de seguimiento ambiental y anexos técnicos, lo que ha permitido construir hallazgos preliminares, aunque aún no se cuenta con un inventario definitivo de incumplimientos ni con la matriz final de riesgos, la cual será presentada en el informe de cierre.

Entre los hallazgos más relevantes, la auditoría identifica la presencia de material de mediana y baja ley, expuesto a condiciones climáticas sin procesamiento. Debido a la presencia de minerales sulfurosos, esta situación representa un riesgo potencial de generación de drenaje ácido de roca (DAR), que podría afectar la calidad de aguas superficiales y subterráneas si no se aplican medidas de mitigación.

En ese sentido, el informe plantea que la remoción, tratamiento o procesamiento de este material podría constituir una medida técnicamente viable para reducir estos riesgos, en línea con lo señalado por MiAmbiente, que ha recomendado incorporar estas acciones dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS).

El análisis también abarca múltiples componentes, incluyendo el ambiente biológico —flora, fauna, peces de agua dulce y biología marina—, así como riesgos a la salud humana, aspectos socioeconómicos y variables técnico-operacionales.

En materia ambiental, el informe identifica debilidades en los programas de reforestación, señalando que las acciones se han desarrollado de forma fragmentada y sin una estrategia integral orientada a la conservación de la biodiversidad.

Además, advierte la ausencia de indicadores consolidados que permitan medir el impacto en la conectividad ecológica y la recuperación de ecosistemas. El proceso auditor también ha incluido actividades de campo, como visitas técnicas, verificación de planes de reforestación y reuniones con entidades involucradas, con el objetivo de reforzar la trazabilidad y garantizar una evaluación integral.

Pese al avance significativo, el informe subraya que la auditoría aún no ha concluido y que los resultados consolidados, junto con la matriz de hallazgos y riesgos, serán presentados en el informe final previsto para los próximos meses.

Las autoridades reiteraron que los documentos de la auditoría están disponibles para consulta pública, en el marco de las políticas de transparencia y acceso a la información ambiental.

El proyecto Cobre Panamá, -la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica operada por Minera Panamá S.A., subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals- fue cerrada por el Gobierno panameño en 2023 tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión . La decisión se tomó después de masivas protestas ciudadanas que expresaron preocupaciones ambientales período 2010-2025.

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