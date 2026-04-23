Minería inclusiva: el motor femenino tras los minerales críticos del futuro

Este cambio cobra una urgencia global en el contexto de la transición energética. Según el reporte '¿Se quedarán rezagadas las mujeres en la carrera por los minerales estratégicos? Lecciones de América Latina', publicado en marzo de 2026 por ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el cobre, el litio, el cobalto y el níquel son los activos estratégicos del siglo XXI. América Latina, que produce más del 40% del cobre mundial y un tercio del litio, tiene ante sí una oportunidad de desarrollo sin precedentes. Luz María de la Mora, directora de la división de comercio internacional de UNCTAD, subraya que aprovechar esta riqueza depende de marcos de gobernanza que integren la inclusión en las estrategias industriales desde el inicio.A nivel mundial, las mujeres representan solo el 14% de la fuerza laboral minera industrial, pero el panorama en el Cono Sur ofrece datos esperanzadores. En Chile, la minería vive un recambio generacional profundo. Según el estudio de CCM-Eleva, la Generación Z es la que muestra la menor brecha de género: el 44.9% son mujeres, frente al escaso 8.5% que se registraba entre los Baby Boomers. En una publicación del Portal Minero, el 9 de marzo, Darling Carrasco, especialista en Diseño de Rutas para Operación Autónoma de Escondida en BHP, destaca que hoy cuentan con más de 1,700 trabajadoras en distintos roles: 'Cada vez es más común ver mujeres liderando equipos y tomando decisiones importantes'.El informe 2024 sobre la representación de la mujer en el sector minero en Chile, que abarca el 97.2% de la producción de cobre nacional, arroja hallazgos clave: