Minería inclusiva: el motor femenino tras los minerales críticos del futuro

Bajo el sol inclemente de las regiones mineras de América Latina, el paisaje está cambiando. Ya no solo son los cascos y el estruendo de los camiones de extracción los que definen la jornada; es una transformación silenciosa, pero profunda, en la composición de su fuerza laboral.

“La mayor presencia femenina en la minería ya no es una excepción, sino parte de una transformación estructural impulsada por políticas públicas, compromisos empresariales y una nueva visión sobre el talento en el sector.

Lo que antes era un terreno vedado por mitos y leyes restrictivas —pese a los desafíos pendientes— hoy se convierte en el escenario de una revolución liderada por mujeres que operan desde maquinaria pesada hasta centros de monitoreo digital de alta tecnología.

“Yo directamente no vengo de una empresa minera, vengo de una empresa que prestaba servicios a la industria minera, trabajo en maquinaria pesada, en una compañía con 2,000 equipos de maquinaria pesada, atendiendo este sector...”, afirmó Cheryl Watemberg, máster en Administración, diplomada en gestión estratégica minería y consultora internacional con 25 años liderando buenas prácticas en compañías multinacionales del sector con enfoque en ASG (Ambiente, Social y Gobernanza).

Watemberg, fundadora y miembro del Consejo Directivo de Women in Mining Colombia, fue reconocida en 2022 como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de la minería mundial (WIM100). Su trayectoria es testimonio de un cambio cultural que permea no solo los yacimientos, sino las economías locales de ciudades como Barranquilla, dinamizando todo el encadenamiento productivo.

El impacto de esta industria no es un evento aislado dentro de la mina. Watemberg, parte de la creciente fuerza laboral femenina en la industria, sostiene con claridad que la minería dinamiza la economía de un país entero. Un ejemplo contundente se observa en el departamento del César, Colombia: en 1994, los índices de necesidades básicas insatisfechas en municipios como La Loma y La Jagua de Ibirico rondaban el 30%. Treinta años después, tras la actividad minera, ese número ha caído a un solo dígito. “Son niños con oportunidades, son padres, son madres y sobre todo son mujeres, cabezas de familia, que tienen la posibilidad de enrolarse en compañías con empleo formal, con contratos a largo plazo”, explicó.

Estas mujeres acceden a empleos que, a nivel mundial, representan ingresos entre dos y cuatro veces superiores a lo que podrían aspirar en sus territorios con carreras técnicas no asociadas a la industria.

Históricamente, el camino fue bloqueado por barreras invisibles y tangibles. “En mis primeros intentos de ingresar a una mina me decían, es que si tú entras la veta se esconde. Mitos: que la madre naturaleza esconde la veta”, recordó Watemberg.

Sin embargo, el obstáculo no era solo cultural; el código sustantivo de trabajo en muchos países prohibía explícitamente el ingreso de mujeres a operaciones subterráneas. Hoy, la conversación ha madurado. En Colombia, la tasa de participación femenina ha pasado del 5% hace quince años a niveles cercanos al 15% o 17%, con un notable 12% en áreas críticas de operación, producción y mantenimiento.

La minería moderna ha dejado de ser la actividad precaria del siglo XVII para convertirse en un sector de alta estandarización internacional. Las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son ahora el requisito fundamental, y son precisamente las mujeres quienes están liderando los promedios en estas disciplinas. “Estamos hablando de que una mujer embarazada puede estar en una cabina remota aquí, operando dos tractores allá”, señaló Watemberg, resaltando que la autonomía, la digitalización y la electrificación han eliminado las limitaciones físicas de antaño.