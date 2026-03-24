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Economía

Ministro del MEF reconoce que la deuda pública de Panamá seguirá aumentando

Ministro del MEF reconoce que la deuda pública de Panamá seguirá aumentando
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/03/2026 00:00
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que la meta es reducir la velocidad de crecimiento y alcanzar un punto de equilibrio hacia finales de la década

Durante la sesión de la comisión de presupuesto celebrada este martes, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que la deuda pública del país continuará creciendo en los próximos años, aunque con una desaceleración progresiva en su ritmo de incremento.

La diputada Janine Prado cuestionó al ministro sobre el impacto del endeudamiento, recordando que la cifra ha escalado de $10,800 millones en la administración de Martín Torrijos a más de $60,000 millones en febrero de 2026.

Prado advirtió que este aumento preocupa a la ciudadanía, especialmente en un contexto de desempleo de dos dígitos y encarecimiento de la canasta básica.

En respuesta, Chapman explicó que el comportamiento de la deuda está previsto en el plan estratégico de gobierno, cuyo eje central es el programa fiscal.

Señaló que, aunque el saldo seguirá en aumento, la meta es reducir la velocidad de crecimiento y alcanzar un punto de equilibrio hacia finales de la década.

“Si no producimos un superávit fiscal, no se puede detener la deuda. Este año apuntamos a lograr un superávit primario, es decir, flujo de caja antes de pagar intereses”, afirmó el ministro del MEF.

Chapman subrayó que un ajuste súbito del presupuesto frenaría inversiones y gasto público, por lo que el gobierno apuesta por un ajuste gradual.

Asimismo, reconoció que el crecimiento económico del 4.4% reportado en 2025 no se refleja de manera uniforme en todas las regiones ni sectores, y que existe un legítimo sentimiento ciudadano de que los beneficios no llegan a toda la población.

La diputada Prado, por su parte, insistió en que la política fiscal debe considerar la realidad de las provincias y el impacto directo en los hogares, además de advertir sobre prácticas de contrataciones que trasladan compromisos financieros a futuras administraciones.

Comportamiento

Los cuestionamientos relacionados al aumento de la deuda surgen luego de que La Estrella de Panamá reveló que la evolución de la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) alcanzó el 65.53% en 2025.

El saldo de la deuda pública asciende a $60,059 millones al 28 de febrero de 2026, un incremento $300 millones respecto al mes de enero, según el reporte de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El aumento de la deuda en febrero en comparación con enero se debe a la emisión de dos bonos globales por $2,980,00 millones, a los años 2034 y al 2038, precisa el reporte.

Durante el mes pasado se efectuaron pagos a la deuda externa por el orden de $3.627,48 millones entre el pago de bonos globales, organismos multilaterales, bilaterales y la banca comercial.

En respuesta a la publicación de La Estrella de Panamá, el MEF aseguró que el incremento de la deuda pública responde a una estrategia “activa y responsable” orientada a mejorar el perfil de la deuda pública.

En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que entre enero y febrero de 2026 el saldo de la deuda aumentó en aproximadamente $300 millones, resultado de operaciones financieras que, según el Gobierno, evidencian “confianza de los mercados” y una gestión eficiente de los pasivos.

El MEF explicó que, en ese periodo, se logró una reducción cercana a $200 millones en bonos globales, pero esta fue compensada por un desembolso de $500 millones de un organismo multilateral, lo que derivó en el aumento neto del saldo.

Según la institución, estas acciones forman parte de una política enfocada en la consolidación fiscal, la reducción del déficit y la generación de balances primarios positivos, con la meta de estabilizar la deuda “hacia finales de la década”.

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