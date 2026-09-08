Moody’s: Apertura o no de Cobre Panamá será decisivo para definir el grado de inversión del país

El vicepresidente de Moody’s Ratings, Jaime Reusche, advirtió que la decisión sobre la mina Cobre Panamá será determinante para el perfil fiscal del país y, por ende, para su calificación de grado de inversión.

“La mina puede ser o muy positiva o extremadamente negativa para el perfil fiscal. No hay un intermedio”, señaló Reusche.

El analista explicó que, si la mina no reabre, es casi seguro que la empresa recurrirá a un arbitraje internacional, lo que podría implicar un costo elevado en deuda y dinero para el Estado panameño en caso de perder el litigio. Según estimaciones, ese impacto podría alcanzar hasta 19 puntos del PIB.

Por el contrario, si la mina retoma operaciones, Panamá podría beneficiarse de mayores aportes fiscales.

En el pasado, las regalías representaban entre 0,3% y 0,4% del PIB, pero con los actuales precios del cobre y una eventual renegociación contractual, los ingresos podrían aumentar significativamente, fortaleciendo la sostenibilidad fiscal.