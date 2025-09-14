Moody’s Ratings: La banca panameña crecerá en el 2026, después de un 2025 estable

La banca panameña también se encuentra en un proceso de evolución constante, marcado por la consolidación a través de fusiones y adquisiciones, la adaptación a la digitalización y el desafío de impulsar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), según Marimón. Consideró que el proceso de fusiones y adquisiciones en el sector bancario panameño vivirá en el futuro no es negativo, sino una 'oportunidad de consolidación y de mejora'. Afirmó que estos movimientos permiten a las entidades alcanzar una escala más grande, ser más rentables y fortalecer su 'músculo' financiero.En cuanto a la digitalización, Marimón reconoció que la banca panameña está haciendo 'muchos esfuerzos', aunque todavía hay camino por recorrer en comparación con países como Brasil, que tienen plataformas interconectadas muy avanzadas. Sin embargo, ve una ventaja en la estructura del sector.Explicó que el tamaño de ciertos bancos panameños les permite que sus plataformas digitales sean las más utilizadas, lo que, a su vez, limita la entrada de grandes actores globales y regionales como Nubank. 'Hemos visto cómo Nubank ha entrado de una forma muy satisfactoria en México y en Colombia, pero hay países donde se le ha vuelto muy difícil entrar, sea Panamá, Perú, Chile', señaló. Esta particularidad, según él, se debe a la fuerza de los grupos económicos locales.Respecto al acceso al crédito, el analista de Moody’s Ratings consideró que Panamá tiene una alta penetración bancaria en comparación con otros países de la región. Sin embargo, reconoció que las PYMES, al igual que en otros lugares, son las que más necesitan financiamiento.Subrayó que el apoyo a las PYMES va más allá de la regulación. Requiere, dijo, la creación de 'programas de garantías', y un 'incentivo a la formalización' de estas empresas para que puedan convertirse en sujetos de crédito. Esto implica un esfuerzo conjunto entre los bancos, el gobierno y las propias empresas para fortalecer el ecosistema financiero.