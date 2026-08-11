Ninguna empresa interesada en ser el tercer operador móvil de Panamá

La convocatoria de Panamá para incorporar un tercer operador de telefonía móvil quedó sin participantes este martes 11 de agosto, luego de que ninguna empresa presentara una solicitud de precalificación ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
El acto, correspondiente a la Licitación Pública No. 01-2026-Telco, comenzó a las 10:00 a.m. y una hora después, al concluir el periodo establecido para la presentación de documentos, el director nacional de Telecomunicaciones, Alkin Saucedo Bernal, informó que no se registraron participantes y dio por terminado el proceso.
“En la mañana de hoy no recibimos ninguna propuesta, y lo que procede ahora es la revisión de los documentos de precalificación y determinar si convocamos a un segundo llamado de precalificación en busca de ese tercer operador de telefonía móvil celular en Panamá”, precisó Saucedo.
El resultado representa un revés para el intento del Estado de ampliar la competencia en el mercado de telefonía móvil, luego de la salida de Digicel Panamá y la concentración entre Cable & Wireless Panamá y Claro Panamá.
La ASEP abrió este proceso con el objetivo de otorgar una nueva concesión para operar el Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), identificado como No. 106.
La estrategia busca llevar nuevamente el mercado móvil a un escenario de tres concesionarios. Según la resolución que estableció las condiciones de la licitación, Panamá contaba con cuatro concesiones móviles hasta 2018.
Posteriormente, la legislación permitió concentraciones económicas en el mercado. En 2022, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) autorizó la concentración entre Cable & Wireless Panamá y Claro Panamá, mientras que la concesión de Digicel Panamá terminó por mutuo acuerdo con el Estado.
Con estos cambios, el mercado quedó reducido a dos concesiones vigentes.
La ASEP planteó entonces la entrada de un nuevo operador como una medida para “dinamizar el mercado”, fortalecer la competencia y ampliar las opciones para los usuarios.
Pero la primera etapa del nuevo proceso terminó este martes sin empresas interesadas.
Para el nuevo operador, la ASEP reservó inicialmente 40 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 3.5 GHz, específicamente entre 3,500 y 3,540 MHz.
Esta banda constituye uno de los elementos centrales de la propuesta, debido a su utilización internacional para el despliegue de redes 5G.
La resolución de la ASEP señala que la banda de 3.5 GHz es la alternativa técnica más viable para un nuevo operador en un mercado maduro, por tratarse de una banda media con amplia armonización internacional.
El concesionario que resulte adjudicatario también podría adquirir posteriormente otros 60 MHz disponibles en el segmento de 3,540 a 3,600 MHz, una vez perfeccionado el contrato de concesión.
El Estado fijó además en $235,034 por MHz el precio del derecho de uso del espectro radioeléctrico en determinadas bandas, entre ellas la de 3.5 GHz.
El resultado de este martes no implica por sí solo que Panamá descarte la posibilidad de incorporar un tercer operador. Lo que queda claro es que la primera convocatoria de precalificación no consiguió atraer empresas interesadas.
La resolución de mayo estableció que el proceso debía pasar por varias etapas: precalificación, consultas y homologación de los documentos, presentación de propuestas y adjudicación de la concesión.
Sin embargo, al no registrarse participantes en la primera etapa, el proceso no avanzó hacia la presentación de propuestas.
El documento firmado este martes deja constancia del resultado: “no se han presentado participantes”.
La ausencia de empresas interesadas abre ahora una pregunta clave para el mercado de telecomunicaciones: ¿qué condiciones tendría que modificar o revisar el Estado para conseguir la entrada de un nuevo operador?
Ese punto será determinante para el futuro de la competencia móvil en Panamá.
La apuesta por un tercer operador surgió precisamente de la transformación que experimentó el mercado en los últimos años.
La salida de Digicel Panamá y la concentración entre Cable & Wireless Panamá y Claro Panamá redujeron el número de concesiones móviles vigentes.
La propia ASEP reconoció en su resolución que estos cambios llevaron a la entidad a priorizar medidas para “restablecer una dinámica competitiva efectiva” en el mercado.
La nueva concesión pretendía atender ese escenario mediante la incorporación de un competidor con capacidad para operar redes móviles y utilizar espectro en la banda de 3.5 GHz.
El hecho de que ninguna empresa acudiera a la precalificación coloca ahora al regulador ante un nuevo desafío: encontrar las condiciones que permitan concretar la entrada de ese tercer operador que el Estado considera necesario para el mercado.
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