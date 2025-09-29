No habrá aumento del presupuesto 2026, asegura ministro Chapman

El <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman</a></b>, confirmó que el <b>Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026</b> no tendrá aumentos, a pesar de las recomendaciones que surjan de las vistas presupuestarias en la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional.</a></b><i>'No va a ver aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que tiene que cumplir. Este ha sido un ministerio y un gobierno que cuando realiza promesa de metas fiscales las cumple',</i> recalcó el<b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman"> ministro de Economía</a></b>, este lunes, durante su participación a un evento de la Cámara de Comercio de Brasil.