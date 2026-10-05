Nueva reforma alimentaria sacude la industria molinera

El Ministerio de Comercio e Industria (Mici) reveló una nueva reforma alimentaria destinada a modernizar los reglamentos técnicos y reforzar la competitividad de la industria molinera en Panamá.

El arroz, principal producto de consumo nacional, es el eje de una cadena productiva que genera miles de empleos y oportunidades en todo el país, anunció el ministro de MICI, Julio Moltó, durante la instalación de la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo).

Moltó afirmó que “el arroz es el mayor producto de consumo en nuestro país y la industria molinera ha desarrollado capacidades para procesarlo, fortificarlo, empacarlo y llevarlo al mercado de manera eficiente. Esa capacidad representa inversión, infraestructura, tecnología y, sobre todo, empleo que impacta directamente en el interior del país”.

Además, subrayó que los molinos no solo sostienen la producción nacional, sino que también dinamizan sectores complementarios como el transporte, los servicios técnicos y la provisión de insumos.

En ese sentido, reiteró los trabajos de fortalecer la marca Hecho en Panamá, invitando a las empresas que aún no se han sumado a incorporar este sello en sus productos.

“Queremos que cada vez más consumidores reconozcan el valor de lo hecho en nuestro país, del trabajo que existe detrás de cada producto. La industria molinera representa muy bien ese espíritu de lo Hecho en Panamá”, señaló.