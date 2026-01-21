Panamá activa plan de licitaciones eléctricas a largo plazo

El Gobierno presentó un plan de licitaciones eléctricas de largo plazo orientado a garantizar el abastecimiento del país, reducir la exposición al mercado ocasional y dar mayor estabilidad a las tarifas, mediante contratos con precios fijos y una combinación de energía renovable y respaldo térmico planificado. El proceso será ejecutado por ETESA, con la aprobación de la ASEP y bajo las directrices de política pública de la Secretaría de Energía.

De acuerdo con el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J., el esquema contempla cuatro licitaciones entre 2026 y 2028: dos en 2026, una en 2027 y otra en 2028.

El objetivo central es disminuir la volatilidad del sistema eléctrico y fortalecer su seguridad operativa. “No podemos seguir apostando al mercado spot. Es volátil. La única forma de garantizar estabilidad en las tarifas es con contratos firmes y planificados”, afirmó.

La primera convocatoria, la licitación 01-25 prevista para marzo, incluirá contratos de hasta 20 años para proyectos nuevos de generación eólica e hidroeléctrica. En el caso de plantas existentes, se establecerán contratos de 10 años tanto en energía como en potencia, además de un bloque de 12 años destinado a la reconversión de plantas térmicas. Según Rodríguez, este componente es clave para asegurar el respaldo necesario del sistema. “El sistema necesita flexibilidad y estas plantas tienen esa capacidad de respuesta”, explicó.

El plan también contempla la participación de plantas térmicas no reconvertidas para aportar respaldo operativo bajo condiciones reguladas, un elemento que la Secretaría de Energía considera fundamental para mantener la seguridad del suministro ante contingencias.

Las autoridades subrayaron que las licitaciones en curso y las futuras responden a una planificación energética de largo plazo y a objetivos claros de política pública. El diseño técnico y regulatorio se basa en reglas uniformes y criterios transparentes, sin espacio para ajustes coyunturales. Entre sus metas principales destacan la confiabilidad del sistema, la eficiencia económica y un impacto directo en la sostenibilidad de las tarifas eléctricas.

Rodríguez insistió en que el enfoque busca proteger a los usuarios regulados frente a alzas abruptas de precios. “El objetivo es reducir la exposición a precios altos y variables, con energía a precio fijo, sin indexación, y con respaldo térmico planificado. Lo que se busca es estabilidad para los usuarios”, señaló, al recalcar que se trata de decisiones técnicas y no circunstanciales.

Sobre una eventual exportación de la energía contratada, el secretario fue enfático en que el destino prioritario es el mercado interno.

“El objetivo es nacional. Si hay excedentes, podrían exportarse siempre y cuando se atienda la demanda nacional primero, pero ese no es el propósito principal”, precisó.

Finalmente, Rodríguez reiteró que el plan no contempla desviaciones fuera del marco establecido. “La meta es asegurar confiabilidad, cobertura e impacto positivo en la tarifa, sin improvisaciones”, concluyó.